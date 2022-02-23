Верховна Рада затвердила надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада на тлі зростання російської агресії затвердила указ президента про надзвичайний стан в Україні.

Як передає “Новинарня“, на позачерговому засіданні парламенту о 21:50 “за” узгоджений з опозицією текст указу проголосували 335 народних депутатів. Проти й утрималися – 0, не голосували – 4.

Відповідно да Закону про затвердження Указу Президента України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України” №7108, надзвичайний стан вводиться з 00:00 24 лютого терміном на 30 діб та може бути продовжений.

Режим надзвичайного стану запроваджено у 22 областях України, крім Донецької та Луганської (де триває ООС), а також у місті Києві – у зв’язку з діями президента Росії Володимира Путіна, який визнав “незалежними” окуповані частини Донбасу та отримав дозвіл Радфеду ввести туди війська.

Спершу 23 лютого Рада нацбезпеки і оборони України постановила запровадити режим НС, потім президент Володимир Зеленський видав відповідний указ, тепер його затвердила Рада.

У початковому проєкті указу президента містилася частина обмежень, які демократична опозиція вважала недоречними. Щодо остаточного переліку цих положень точилися тривалі конструктивні дискусії. Позачергове засідання – вже друге цього дня – затрималося на чотири з половиною години.

Зрештою за текст указу узгодили, за нього проголосували як “Слуга народу” і групи “Довіра” та “За майбутнє”, так і “Європейська солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” (з “ОПЗЖ” – 1 “за”, Юрій Павленко, єдиний присутній).

Поіменне голосування – тут.

Про що указ: які обмеження

Режим НС не є воєнним станом. Він дає особливі повноваження не військовим, а цивільній владі, зокрема місцевій.

Згідно з указом президента, надзвичайний стан передбачає такі обмеження:

особливий режим в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів;

заборона страйків;

заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання ТЦК й СБУ;

особливі правила користування зв’язком та інтернетом (за потреби);

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам без попередження змінювати місце проживання;

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби);

порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Текст указу (скрін, з “УП“):

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

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