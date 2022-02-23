В Україні введуть надзвичайний стан: що він передбачає

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

Як передає “Новинарня“, про це в середу, 23 лютого, заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Києві.

НС в Україні вводиться на 30 днів, але у разі необхідності президент Володимир Зеленський може продовжити його ще на 30 днів.

Як пояснив Данілов, на території Донецької та Луганської областей діє окремий режим, тому там НС не вводиться: “Він там доволі давно, починаючи з 2014 року”.

Зокрема, йдеться про посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, народного господарства, додаткове обмеження руху транспорту, огляд машин, перевірку документів людей.

Данілов наголосив, що у залежності від територій будуть ухвалюватися “посилені” чи “пом’якшені” заходи, які прописані у законодавстві про правовий режим.

“Це превентивні питання для того, щоб у країні зберігався спокій, щоб у нас працювала економіка. Ми неодноразово казали: головне завдання, яке перед собою ставить Росія – це через внутрішню стабілізацію досягти своєї мети. Для запобігання цьому було ухвалене таке рішення”, – сказав Данілов.

Як відомо, надзвичайний стан – це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій.

Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада.

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