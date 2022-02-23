СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4783835 +25062
Летальні випадки:
105229 +297
Одужали:
4023033 +37432
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19477406 (+47206). Оновлено: 08:15 23.02.2022
Home / Україна / Політика / В Україні введуть надзвичайний стан: що він передбачає

В Україні введуть надзвичайний стан: що він передбачає

23/02/2022 12:27

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

Як передає “Новинарня“, про це в середу, 23 лютого, заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Києві.

НС в Україні вводиться на 30 днів, але у разі необхідності президент Володимир Зеленський може продовжити його ще на 30 днів.

Як пояснив Данілов, на території Донецької та Луганської областей діє окремий режим, тому там НС не вводиться: “Він там доволі давно, починаючи з 2014 року”.

Зокрема, йдеться про посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, народного господарства, додаткове обмеження руху транспорту, огляд машин, перевірку документів людей.

Данілов наголосив, що у залежності від територій будуть ухвалюватися “посилені” чи “пом’якшені” заходи, які прописані у законодавстві про правовий режим.

“Це превентивні питання для того, щоб у країні зберігався спокій, щоб у нас працювала економіка. Ми неодноразово казали: головне завдання, яке перед собою ставить Росія – це через внутрішню стабілізацію досягти своєї мети. Для запобігання цьому було ухвалене таке рішення”, – сказав Данілов.

Як відомо, надзвичайний стан – це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій.
Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада.

Читайте також:
Сектор нацбезпеки і оборони України працюватиме цілодобово, – Данілов

Унікальних переглядів: 1 908
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних

доповнюється Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Як інформує пресслужба парламенту, відповідне рішення підтримали 274 народні депутати. Читайте також: Зеленський...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse