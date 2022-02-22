Для формування Оборонної коаліції: Зеленський зустрівся з Порошенком та іншими партійними лідерами

Під час зустрічі на Банковій. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський на тлі наростання російської агресії провів на Банковій зустріч із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради та керівниками держави і силових структур.

Про це ввечері у вівторок, 22 лютого, повідомила пресслужба глави держави.

Зазначається, що на зустрічі також були присутні: керівник офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, голова Служби безпеки Іван Баканов, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, представники органів національної безпеки і оборони та економічного блоку.

Як відомо, серед представників фракцій був і глава “Європейської солідарності” Петро Порошенко.

Учасники обговорили розвиток ситуації на державних кордонах України, а також шляхи реагування на ризики, які виникли у зв’язку з визнанням Росією терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

“Глава держави виступив з ініціативою формування Оборонної коаліції країни у парламенті та наголосив на важливості її створення саме в цей час”, – ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський закликав представників парламентських фракцій забезпечити оперативне ухвалення Верховною Радою рішень, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності нашої держави. Зокрема, це стосується внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору національної безпеки й оборони.

“Маємо усвідомлювати, що подібні рішення вимагають оперативної реакції депутатського корпусу. Тому прошу керівників фракцій зосередити увагу на тому, щоб Верховна Рада якомога швидше ухвалювала рішення, що зміцнюватимуть наш оборонний сектор. І саме це можна вирішити у межах Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено”, – сказав Президент.

Глава держави також ініціював проведення зустрічей з представниками українського бізнесу, на яких мають намір розглянути створення інвестиційного фонду допомоги українській армії.

“Було б дуже добре, щоб український бізнес активно долучався до допомоги нашій армії, нашим захисникам, оборонному сектору України”, – зазначив Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили можливі формати посередництва країн-партнерів нашої держави у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

“Зустріч відбулася в конструктивній, предметній та довірчій атмосфері. Представники парламентських фракцій підтримали ініціативи щодо посилення обороноздатності та зовнішньої підтримки нашої країни, які запропонував президент.

Народні депутати також висловили свої пропозиції щодо актуальних питань порядку денного”, – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, після цього Володимир Зеленський виступав уже з другим відеозверненням до українців за добу – жорсткішим за нічне. Зокрема він оголосив призов резервістів до війська та заявив, що “Росія в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей”.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

21 лютого під обстрілом у районі Зайцевого полягли воїни 95 одшбр Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

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