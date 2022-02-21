Сектор нацбезпеки і оборони України працюватиме цілодобово, – Данілов

Олексій Данілов

Сектор національної безпеки та оборони України працюватиме цілодобово.

Про це на брифінгу під час засідання Ради національної безпеки та оборони України заявив секретар Радбезу Олексій Данілов увечері в понеділок, 21 лютого.

Нинішнє зсідання РНБО, зі слів Данілова, не закривали.

“Воно відкрите… Найближче засідання відбудеться найближчим часом. Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведений в режим 24/7. Те, що стосується нашої роботи”, – лаконічно висловився секретар РНБО.

Нагадаємо, що 21 лютого російський президент заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Нагадаємо, що сьогодні ватажки терористичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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