“Процент ураження – 100%”. Відео “Новинарні” із масового застосування ПТРК NLAW, Javelin та M-141 на Рівненському полігоні

“Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії”, – так головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підсумував активну фазу тактичних навчань, що відбулася в рамках командно-штабних навчань “Заметіль-2022” 16 лютого.

Цього дня на Рівненському полігоні підрозділи Збройних сил України та інших сил безпеки й оборони “відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади” (14 омбр імені князя Романа Великого).

Була застосована бойова авіація, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони. А головне – застосовані сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва “Стугна-П”, “Корсар”, а також надані партнерами по НАТО в останні тижні у великих кількостях ПТРК NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

“Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади”, – прокоментував головком Залужний.

“Новинарня” підготувала відео зі стрільбами бійців 14-ї бригади із західних протитанкових ракетних комплексів:

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