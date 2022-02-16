Україна отримала ПЗРК Stinger у версії у DMS – показали на Рівненському полігоні

Зенітний ракетний комплекс Stinger на опорній двозарядній пусковій установці Dual Mount Stinger (DMS) Збройних сил України під час навчань на Рівненському полігоні 16 лютого 2022. Фото: пресслужба ОП

На Рівненському полігоні під час навчань військові ЗСУ продемонстрували президентові Зеленському зенітно-ракетні комплекси Stinger. Відтак стало відомо, що Україна отримала від партнерів по НАТО ці ПЗРК у версії у DMS.

Про це повідомляє “Мілітарний” з посиланням на фото на сайті глави держави.

Як писала “Новинарня“, під час робочої поїздки до Рівненської області 16 лютого Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань “Заметіль-2022”. Зокрема, глава держави оглянув зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами, а саме – протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо. Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення.

Серед іншого, президентові продемонстрували зенітний ракетний комплекс Stinger на опорній двозарядній пусковій установці Dual Mount Stinger (DMS).

DMS – це пускова платформа для ЗРК Stinger, що встановлюється на штатив, розроблена компанією Hughes Missile Systems Company. Ця система забезпечує можливість протиповітряної оборони з фіксованою наземною позицією.

Система DMS включає власну систему електропостачання та прицільні пристрої. Пускова установка DMS має засоби для прийому контрольних даних каналом передачі даних протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 13 лютого Литва прислала до України літак із переносними зенітними ракетними комплексами Stinger.

Також нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні переносні зенітні ракетні комплекси Stinger.

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