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Президент перевірив перебіг навчань “Заметіль-2022” із Javelin, NLAW та Stinger

16/02/2022 15:54

Під час робочої поїздки до Рівненської області президент України Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань «Заметіль-2022».

Про це у середу, 16 лютого, інформує пресцентр ОПУ.

“Глава держави оглянув зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення. Підрозділи здійснювали вогневе ураження техніки й особового складу ворога під час його висування, розгортання та наступальних дій.

У навчальному бою військові підрозділи активно застосовували, зокрема, бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва «Стугна-П», «Корсар» та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії під час здійснення маневру підрозділів та проведення контратак для завдання максимального вогневого ураження умовному противнику.
Також Глава держави ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців під час управління підрозділами бригади, силами й засобами підрозділів інших складових сил безпеки й оборони під час виконання завдань у визначеній зоні.
Володимир Зеленський подякував особовому складу, який бере участь у навчаннях, за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії, продемонстровані під час виконання навчально-бойових завдань.

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