Литва направляє в Україну військових інструкторів зі Stinger

Литва направить в Україну військових інструкторів, що навчатимуть українських військових користуватися ракетними системами “Стінгер”.
Про це у вівторок, 15 лютого, інформує литовський сайт LRT.
За даними Збройних сил Литви, група солдатів дивізіону ППО країни проведе навчання своїх колег в Україні в “найближчі кілька тижнів”.
“Ми цілком підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо Україну. Зброя та техніка – ніщо без знань та навичок їх експлуатації, тому разом з переданими системами ППО малої дальності Stinger ми поділимося нашими знаннями та досвідом”, – заявив командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис.
Урядовець також наголосив, що це взаємне навчання: українські військові мають бойовий досвід, нові знання, які є важливими для зміцнення оборони Литви.
Нагадаємо, вантажні літаки C-17 з переданими Литвою сучасними оборонними системами ПЗРК Stinger на вихідних приземлилися в Києві.
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