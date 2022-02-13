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Литва прислала до Києва ймовірно “стінгери” літаком програми SAC за участі Угорщини. ФОТО

13/02/2022 00:50

Літак “Боїнг” Globemaster за програмою Стратегічних можливостей повітряних перевезень, близькою до НАТО, привіз в аеропорт “Бориспіль” військовий вантаж із Литви. Здогадно, це були переносні ПЗРК “Стінгер”.

Ідеться про рейс суботи, 12 лютого, в якому взяла участь Угорщина.

“Цікавий рейс сьогодні був з литовської авіабази Шяуляй в Бориспіль. Оскільки у Литви немає своїх важких військово-транспортних літаків, вони використали один з C-17 за програмою Strategic Airlift Capability (SAC).
За цією програмою, в якій беруть участь 12 держав, закріплено три літаки Boeing C-17A Globemaster III. Вони базуються на угорській авіабазі і, відповідно, мають угорські розпізнавальні знаки.
Таким чином, Угорщина взяла символічну участь у перевезенні певного військового вантажу з Литви в Україну”, – написав у фейсбуці авіаблогер Віталій Трубников.

Він поширив скріншот із сервісу FlightRadar, на якому видно маршрут літака з Литви в Україну (в обхід Білорусі).

Інші користувачі в коментарях додали фото літака, що прибув, та власне вантаж.

Очевидно, це переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger виробництва США, про поставку яких в Україну 11 лютого заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Довідково

Як відомо, Strategic Airlift Capability (SAC) — це багатонаціональна ініціатива, яка надає державам-учасницям гарантований доступ до військового потенціалу повітряних перевезень для задоволення зростаючих потреб як у стратегічних, так і в тактичних повітряних перевезеннях.

Концепція SAC виникла в штаб-квартирі НАТО в середині 2006 року.

Спочатку ця ідея мала назву Стратегічний повітряний потенціал НАТО (NSAC), однак надалі вийшла за межі Альянсу. Відтак Стратегічні повітряні перевезення хоч і покладаються на певні структури підтримки НАТО, але перебувають за межами командування та контролю з боку НАТО, ЄС, ООН абощо.

Угорщина відіграє особливу роль у SAC як приймаюча країна. Літаки “Боїнг” C-17 зареєстровані в Угорщині та мають відповідні національні авіапозначення.

“Стінгер” – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics.
Він призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

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Україна

Литва прислала до Києва ймовірно “стінгери” літаком програми SAC за участі Угорщини. ФОТО

Літак “Боїнг” Globemaster за програмою Стратегічних можливостей повітряних перевезень, близькою до НАТО, привіз в аеропорт “Бориспіль” військовий вантаж із Литви. Здогадно, це були переносні ПЗРК “Стінгер”. Ідеться про рейс...

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