Литва найближчими днями доставить до України ракетні комплекси Stinger

Ілюстративне фото: Stinger

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Литва найближчими днями доставить до України американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з главою українського уряду Денисом Шмигалем у четвер, 10 лютого, та у Щасті Луганської області 11 лютого.

За її словами, Україні зараз потрібна не лише політична, а й практична допомога. Тому Литва збільшить допомогу у сфері оборони – збільшить кількість інструкторів в Україні та надаватиме їй додаткове озброєння та військове обладнання.

“Я повідомила прем’єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, щоб Україні ніколи не довелося ними скористатися”, – сказала вона.

Шимоніте наголосила, що Литва також продовжить програму реабілітації українських бійців.

За її словами, цього місяця в Києві працює місія литовського уряду, яка має визначити найкращі практичні способи підтримки України – як на двосторонньому рівні, так і в координації з партнерами, зокрема на рівні ЄС.

Шимоніте подякувала Україні за колючий дріт, який вона надала Литві, коли режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка спробував закинути до країни нелегальних мігрантів. Вона зазначила, що Київ надав допомогу одним із перших – і Вільнюс за це дуже вдячний.

“Я прибула до Києва, щоб донести дуже просте повідомлення прем’єр-міністру, президенту Зеленському, спікеру парламенту Стефанчуку та всьому народу України: ви можете розраховувати на тверду та постійну підтримку Литви – зараз і завжди”, – заявила Шимоніте в Києві.

На Луганщині Інгріда Шимоніте сказала: “Кремлівський режим використовує своє бачення та військову силу, аби оновити сфери впливу та позбавити сусідів вільного вибору. За вісім років війна забрала 14 тис. життів українців, 1,5 млн українців мусили покинути свої домівки і починати нове житті поза ними. Втім, Путіну вдалося зробити Україну дійсно незалежною. Сильніша, ніж ніколи, покинула внутрішні розбіжності та знову об’єдналася, аби захистити свою свободу і європейський вибір.

Я зустрічалася з українськими солдатами і їхнім командуванням. Вони впевнені й оснащені, як ніколи. Я переконана, що вони без сумніву захищатимуть цілісність та незалежність власної країни, а також Європу та світовий порядок. Я тут, щоб запевнити українців: їхні друзі та партнери намагаються зробити все для того, щоб забезпечити деескалацію конфлікту та підтримати Україну.

Литва передає військову допомогу Україні. Ми збільшуємо кількість військових інструкторів у країні та даємо додаткові обладнання й зброю. Зенітно-ракетні комплекси “Стінгер” та авіаційні пристрої будуть доставлені в Україну в найближчі дні. Я щиро сподіваюся, що ви ними так ніколи і не скористаєтесь, але горда з того, що Литва передає їх у надійні руки українських чоловіків і жінок, які боронять свою країну та спокійний сон своїх дітей. Дякую! Слава Україні!”, – цитує главу уряду Литви кореспондентка “Новинарні” Анастасія Федченко.

Довідково

“Стінгер” – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics.

Він призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

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