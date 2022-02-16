“Заметіль-2022”: українська авіація атакувала танкові колони противника, знищивши всі цілі. ВІДЕО

Ілюстративне фото. СУ-27

Тактична авіація Повітряних сил відпрацювала нанесення ракетно-бомбових ударів по танкових колонах у рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України «Заметіль-2022» Маневри відбулися на авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області, передає пресцентр ГШ ЗСУ. “Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно як мінімум із трьох аеродромів нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника”, – йдеться в повідомленні. Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг. Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено, – додали в ГШ. Читайте також:

Президент перевірив перебіг навчань “Заметіль-2022” із Javelin, NLAW та Stinger



Редактор: Людмила Кліщук