“Заметіль-2022”: українська авіація атакувала танкові колони противника, знищивши всі цілі. ВІДЕО

Тактична авіація Повітряних сил відпрацювала нанесення ракетно-бомбових ударів по танкових колонах у рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України «Заметіль-2022»
Маневри відбулися на авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області, передає пресцентр ГШ ЗСУ.
“Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно як мінімум із трьох аеродромів нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника”, – йдеться в повідомленні.
Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено, – додали в ГШ.
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