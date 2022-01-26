Кличко назвав головне бомбосховище Києва в разі вторгнення Росії

Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про “чіткий план” дій у столичної влади на випадок російського вторгнення.

Про це він сказав в ефірі “Утро” на телеканалі “Настоящее время”, створеному Радіо Свобода за участю “Голосу Америки”.

“У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу “Ч”, буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які сповіщатимуть про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії”, – розповів Кличко.

Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

“Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось, що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях у жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації”, – сказав столичний мер.

Читайте також:

У Києві перевіряють бомбосховища та посилюють бригаду тероборони