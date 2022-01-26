СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3913809 +24321
Летальні випадки:
99584 +141
Одужали:
3596715 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17661202 (+79688). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Україна / Кличко назвав головне бомбосховище Києва в разі вторгнення Росії

Кличко назвав головне бомбосховище Києва в разі вторгнення Росії

26/01/2022 15:06

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про “чіткий план” дій у столичної влади на випадок російського вторгнення.

Про це він сказав в ефірі “Утро” на телеканалі “Настоящее время”, створеному Радіо Свобода за участю “Голосу Америки”.

“У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу “Ч”, буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які сповіщатимуть про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії”, – розповів Кличко.

Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

“Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось, що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях у жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації”, – сказав столичний мер.

Читайте також:
У Києві перевіряють бомбосховища та посилюють бригаду тероборони

Унікальних переглядів: 231
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нідерланди надають Україні €2,2 млн на проєкт про безпеку для жінок під час збройних конфліктів

В Україні стартує трирічний проєкт “Жінки, мир, безпека”, котрий скерований на локалізацію “Національного плану дій 1325 в Луганській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях документу Ради Безпеки ООН щодо забезпечення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse