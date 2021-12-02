У Києві перевіряють бомбосховища та посилюють бригаду тероборони

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Київська міська державна адміністрація планує посилити 112-ту бригаду територіальної оборони та перевірити споруди подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

“В умовах перманентної збройної загрози з боку РФ важливим напрямом діяльності Департаменту муніципальної безпеки є забезпечення цивільного захисту населення. Департамент спільно з представниками Головного управління ДСНС України у м. Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні районні в місті Києві державні адміністрації спланували використання 514 сховищ, 4415 споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, кількість яких становить: 3687 цокольних та підвальних приміщень, 409 підземних автопаркінгів, 272 підземні переходи, 47 підземних приміщень метрополітену.

Також зазначається, що в контексті територіальної оборони столиці буде активізовано роботу щодо підбору приміщень комунальної власності для розміщення підрозділів окремої бригади територіальної оборони столиці.

“Головам районних у місті Києві державних адміністрацій поставлено завдання щодо їх безпосереднього залучення до організації та забезпечення підготовки батальйонів територіальної оборони районів міста Києва. Сплановано провести інформаційну роботу серед працівників підприємств комунальної власності щодо вступу до підрозділів територіальної оборони столиці”, – резюмували в КМДА.

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