З початку великої агресії 24 лютого загинуло 57 українців, – МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ, що розпочалося вранці в четвер, 24 лютого, в Україні були вбиті окупантами майже 60 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу “1+1” близько 20:00.

“За оперативною інформацією нашої екстреної медичної допомоги, з початку бойових дій загинуло 57 і поранено 169 людей.

Ми зараз не ділимо на військових і не військових – це українці, які потерпають від війни і дій окупантів, котрі зайшли на територію нашої держави”, – наголосив міністр.

Він також розповів, що в Авдіївці і Вугледарі Донецької області окупанти обстріляли лікарні.

Крім того, глава МОЗ закликав українців прийти до центрів крові, подивившись адреси на сайті donor.ua, і здати кров для поранених “заради нашої спільної перемоги”.

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