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Путін у терміновому зверненні до росіян оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі

24/02/2022 05:09

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Президент Росії Володимир Путін посеред ночі виступив зі зверненням до росіян, у якому оголосив, що ухвалив рішення про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Про це повідомляє російська урядова інформагенція “РИА Новости“.

“Весь перебіг подій та аналіз інформації показує, що зіткнення Росії з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу”, – заявив очільник РФ.

“Тому я ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції”, – повідомив Путін.

Він також запевнив, що “в плани Російської Федерації не входить окупація України“.

Путін звернувся до громадян України з тезою про те, що “кримчани зробили свій вибір, наші дії – самозахист від створюваних загроз”, і закликав “до взаємодії”.

“Маю звернутися до військовослужбовців України: ви давали присягу народу, а не хунті. Закликаю вас негайно скласти зброю і йти додому“.

 

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