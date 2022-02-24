Путін у терміновому зверненні до росіян оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі

новина доповнюється
Президент Росії Володимир Путін посеред ночі виступив зі зверненням до росіян, у якому оголосив, що ухвалив рішення про початок спеціальної військової операції на Донбасі.
Про це повідомляє російська урядова інформагенція “РИА Новости“.
“Весь перебіг подій та аналіз інформації показує, що зіткнення Росії з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу”, – заявив очільник РФ.
“Тому я ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції”, – повідомив Путін.
Він також запевнив, що “в плани Російської Федерації не входить окупація України“.
Путін звернувся до громадян України з тезою про те, що “кримчани зробили свій вибір, наші дії – самозахист від створюваних загроз”, і закликав “до взаємодії”.
“Маю звернутися до військовослужбовців України: ви давали присягу народу, а не хунті. Закликаю вас негайно скласти зброю і йти додому“.
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!