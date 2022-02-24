ЗСУ знали про час ракетних ударів росіян і підняли літаки в повітря, щоб зберегти, – джерела

Попри масовану ракетну атаку ЗС РФ, Повітряні сили ЗС України не зазнали помітних втрат у літаках, бо командування знало про час атаки росіян і підняло свою авіацію в повітря.
Про це свідчать джерела “Новинарні” серед військових Київської області, де розташований обстріляний аеродром ПС у Василькові.
Також про це пише ветеран АТО у складі 72 омбр, а зараз військовий журналіст “Армії інформ” Сергій Місюра у фейсбуці:
“…Ворог вдарив по всіх ключових аеропортах і аеродромах балістичними ракетами. А тепер питання – чому ми не втратили жодного літака? Тому що наша розвідка і командування все знали! Літаки заздалегідь були підняті в повітря і на момент 5-ї години ранку і перших ракет – перебували в повітрі”.
“Ми знали. Ми готувались. Ми стоїмо. А ворог несе втрати”, – додав він.
Раніше радник глави МВС Антон Геращенко писав, що в Житомирській області, на аеродромі ПС в смт Озерне обстріл ракетами, підбито один літак ЗСУ.
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