ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Військові російської армії (імовірно, т.зв. "ДНР") у районі селища Бугас на Донеччині

Після полуночі

Близько 0:40 російська авіація бомбила околиці Сум і село Битиця в Сумському районі, розповів голова ОДА/ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Також він повідомив, що близько пів на першу ночі авіація РФ знову бомбила житлові квартали Охтирки. Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Інформація уточнюється.

Уночі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим “щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України”. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії пройде 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Опівночі

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На деяких із них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків. Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі. Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури. Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків. На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка. Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку. У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав. Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 14 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.