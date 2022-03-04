ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Що передувало?
▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.
▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.
Але після семи діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули повного контролю над жодним обласним центром.
▪️ Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.
▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.
▪️ Окупанти ще більше втратили наступальний темп. У восьмий день війни головні наземні бої точилися на Київщині, з північно-західного напряму до столиці. Прикордонники ДПС України спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію держкордону України на Сумщині.
Росіяни взяли під свій контроль перший обласний центр – Херсон – та підійшли до Запорізької АЕС в Енергодарі.
▪️ На цьому тлі відбувся другий раунд “мирних” переговорів, де намітилося деяке порозуміння щодо гуманітарних коридорів для евакуації цивільних мешканців найбільш загрожених міст.
▪️ Варварські обстріли протягом дня рашисти вчиняли по житлових кварталах Чернігова, Харкова, деяких інших міст.
▪️ Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю.
Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут
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Вибух у Києві на Печерську. Імовірно, працює ППО.
Пресслужба Запорізької АЕС повідомляє, що обстріл одного з найбільших ядерних об’єктів у Європі є загрозою всесвітнього рівня. Прессекретар ЗАЕС Андрій Туз повідомив, що один із пострілів влучив у перший енергоблок станції – найбільшої в Європі.
Робітники ЗАЕС вимагають припинити вогонь по ядерному об’єкту і закликають світову спільноту та НАТО відреагувати на кричущі й варварські дії російських окупантів.
З камери спостереження на території Запорізькій АЕС було видно вогонь.
“Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону”, – написав він.
Вдень 3 березня в Енергодар зайшло понад 100 одиниць військової техніки. Ворог кілька діб намагався заїхати в місто, яке боронили понад 20 тисяч людей, але 3 березня росіяни відкрили вогонь по блокпосту та мирних людях і прорвалися.
Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував аудіозапис телефонної розмови одного з офіцерів Росгвардії, перехопленої українською контррозвідкою. Розмова велася з-під Бородянки на Київщині, в якій російські загарбники бомбили житлові будинки.
Судячи з розмови, офіцер Олександр дуже не в захваті від російської влади і вважає, що поки не скинуть Путіна, Росія так і житиме “в лайні”. Окрім того, він дає зрозуміти, що не знає, під яким приводом російські війська увійшли в Україну.
О 11:15 Олександр (79913730566) зателефонував до Марини (79502775368, ймовірно, дружина), сказав, що в нього все нормально й запитав, що там (у Росії) кажуть у новинах.
У Києві пролунав вибух.
Звіт Командування Повітряних сил:
За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках. І в небі, і на землі!
Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.
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