ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: Кобзар у Бородянці, наші дні

Що передувало?

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

Але після семи діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули повного контролю над жодним обласним центром.

▪️ Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Окупанти ще більше втратили наступальний темп. У восьмий день війни головні наземні бої точилися на Київщині, з північно-західного напряму до столиці. Прикордонники ДПС України спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію держкордону України на Сумщині.

Росіяни взяли під свій контроль перший обласний центр – Херсон – та підійшли до Запорізької АЕС в Енергодарі.

▪️ На цьому тлі відбувся другий раунд “мирних” переговорів, де намітилося деяке порозуміння щодо гуманітарних коридорів для евакуації цивільних мешканців найбільш загрожених міст.

▪️ Варварські обстріли протягом дня рашисти вчиняли по житлових кварталах Чернігова, Харкова, деяких інших міст.

▪️ Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

4 березня 2022

2:30

Вибух у Києві на Печерську. Імовірно, працює ППО.

Близько 2-ї

Пресслужба Запорізької АЕС повідомляє, що обстріл одного з найбільших ядерних об’єктів у Європі є загрозою всесвітнього рівня. Прессекретар ЗАЕС Андрій Туз повідомив, що один із пострілів влучив у перший енергоблок станції – найбільшої в Європі.

Робітники ЗАЕС вимагають припинити вогонь по ядерному об’єкту і закликають світову спільноту та НАТО відреагувати на кричущі й варварські дії російських окупантів.

З камери спостереження на території Запорізькій АЕС було видно вогонь.

01:30

Запорізької атомної електростанції. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про запеклі бої на підступах до

“Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону”, – написав він. Вдень 3 березня в Енергодар зайшло понад 100 одиниць військової техніки. Ворог кілька діб намагався заїхати в місто, яке боронили понад 20 тисяч людей, але 3 березня росіяни відкрили вогонь по блокпосту та мирних людях і прорвалися.

Після півночі

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував аудіозапис телефонної розмови одного з офіцерів Росгвардії, перехопленої українською контррозвідкою. Розмова велася з-під Бородянки на Київщині, в якій російські загарбники бомбили житлові будинки.

Судячи з розмови, офіцер Олександр дуже не в захваті від російської влади і вважає, що поки не скинуть Путіна, Росія так і житиме “в лайні”. Окрім того, він дає зрозуміти, що не знає, під яким приводом російські війська увійшли в Україну.

О 11:15 Олександр (79913730566) зателефонував до Марини (79502775368, ймовірно, дружина), сказав, що в нього все нормально й запитав, що там (у Росії) кажуть у новинах.

М: Толком ничего не говорят. 498 погибших, 1,5 тысячи раненых, заминировали там какой-то завод эти вместе с людьми.

О: Тут украинские новости смотришь – мы расстреливаем, наши новости – нас расстреливают, хер пойми тут что, правду не найдешь. Соловьев , что там, в окопах, нет? Или все так же, пи*арасины кусок. В Италии спрятался, паскуда, войны все хотел . Вот тебе, пожалуйста, п*здуй. Переговоры-то будут, нет? Самый главный, что там, х*й этот наш главный ?

, что там, в окопах, нет? Или все так же, пи*арасины кусок. В Италии спрятался, паскуда, . Вот тебе, пожалуйста, п*здуй. Переговоры-то будут, нет? Самый главный, что там, ? М: Зеленский сказал, что не там будут, и толком переговоров никаких не это…

О. Зеленский тоже в Минск не хочет, потому что “батька” под Вовой ходит, надо же что-то искать. Там собьют и скажут, что так и было. Надо европейскую страну искать, а в Европу поди Вова не приезжий, п*дарас й*баный.

М. Конечно, ему запретили…

О. П*дараса кусок нах*й, какую-то х*йню придумал бл*дь, г*ндон. А чо за повод-то вообще? Чего мы поперлись сюда?

М. Донецк и Луганск просили помощь.

О. Ни х*я себе, помощь!

М. Попросили признать их и попросили помощи! А мы же не можем… У нас тут с этими санкциями – это просто капец!

О. Что, еще накидали?

М. Ну! ЕС запретили продажу евро – все кинулися евро сдавать, сейчас курс вообще охрененный. И не продают, что потом не скинут их… Внутри-то мы можем продавать, они же запретили там их продавать! Потом, с нашими самолётами вообще полная жопа…

О. Да я слышал – Аэрофлоту санкции бл*ядь!

М. Короче, 800 самолётов, которые были куплены в лизинг, их забирают. Летать некуда! Запчасти, которые там тоже присылали на самолёты какие-то – развернули назад, то есть, летать вообще не на чем будет! Че еще… Короче всякая фигня у нас. Как будем жить – не знаем. Ну, бабушка как всегда – посадим картошки больше… Цены растут. Бензин, правда, не видела еще. (…)

О. Ладненько, давай. Все в порядке у меня…

М. Субота рабочая… три дня выходных будет. (…) Сегодня Анька позвонила в банк в Москву – банк заминировали. Они по всей России банки закрыли на проверку. (…) Началось тоже, какая-то гиператака…

О. Ну да, и украинские кибердружины тоже работают… Ну, по новостям тут, по украинским.

М. Не знаю вообще, к чему это все приведет. Короче, Великобритания, как всегда, с пеной у рта. Русофобия по всему миру, наших везде гнобят, везде отстраняют. И остраняют и дирижеров, и концерты, в Италии запретили изучение Достоевского, потому что он русский. Ну короче, вообще смешно. Как детский сад какой-то, честное слово. Вы вообще нормальные люди, нет? Китай только сказал…

О. Марин, ну надо пока терпеть, пока этого х*я на х*й не скинут, все так и будет , гавно это.

, гавно это. М. Когда это все кончится… Сидим и ждем. У вас там как. Вы там, на месте? Больше не двигаетесь никуда.

О. Не двигаемся, да, стоим.

М. А едите где?

О. Да пайки дали, пайки едим.

М. Ладненько… У вас там хоть телевизор есть, да?

О. Ну, уже нету, электричество кончилось. В Киеве ж нет электричества и здесь вот тоже нет электричества поблизости, вышки не работают.

М. А причем здесь Киев?

О. А я откуда знаю. Ну, трансляция наверно закончилась, не транслируется ничо. Раньше ловили, а сейчас вообще ничего не ловит.

М. А, понятно. Ну а белорусское ТВ?

О. А что белорусское, там все великолепно: там удои, покосы, и там вообще, там Советский союз в полном расцвете, там ни слова.

М. Ладно, Сашунь, давай, пока.

О. Целую.

00:26

У Києві пролунав вибух.

00:00

Звіт Командування Повітряних сил:

За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках. І в небі, і на землі!

Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.