Нобелівську премію миру отримали редактор російського опозиційного видання і філіппінська журналістка

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали філіппінська журналістка Марія Ресса та головний редактор російського опозиційного видання “Новая газета” Дмитро Муратов.
Про це йдеться в Twitter Нобелівського комітету у п’ятницю, 8 жовтня.
Журналістів нагородили “за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, що є обов’язковою умовою для демократії і миру”.
Марія Анґеліта Ресса — філіппіно-американська журналістка, співзасновниця та виконавча директорка опозиційного онлайн-видання Rappler. Майже 20 років вона убла провідною журналісткою-розслідувачем телеканалу CNN у Південно-Східній Азії.
Дмитро Муратов — російський журналіст, головний редактор російської опозиційної газети Новая газета. Він редагував видання в період з 1995 по 2017 рік. Нову газету Комітет захисту журналістів назвав «єдиною справді критичною газетою з національним впливом у Росії».
Нагадаємо, напередодні лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.
Читайте також:
Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Гурна
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!