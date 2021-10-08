Нобелівську премію миру отримали редактор російського опозиційного видання і філіппінська журналістка

Фото: Twitter Нобелівського комітету

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали філіппінська журналістка Марія Ресса та головний редактор російського опозиційного видання “Новая газета” Дмитро Муратов.

Про це йдеться в Twitter Нобелівського комітету у п’ятницю, 8 жовтня.

Журналістів нагородили “за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, що є обов’язковою умовою для демократії і миру”.

Марія Анґеліта Ресса — філіппіно-американська журналістка, співзасновниця та виконавча директорка опозиційного онлайн-видання Rappler. Майже 20 років вона убла провідною журналісткою-розслідувачем телеканалу CNN у Південно-Східній Азії.

Дмитро Муратов — російський журналіст, головний редактор російської опозиційної газети Новая газета. Він редагував видання в період з 1995 по 2017 рік. Нову газету Комітет захисту журналістів назвав «єдиною справді критичною газетою з національним впливом у Росії».

Нагадаємо, напередодні лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

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