Оголосили переможців Нобелівської премії з хімії

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

Про це організатри премії повідомили на своїй сторінці у твітері в середу, 6 жовтня.

Минулого року Нобелівську премію з хімії було присуджено Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудні за розробку методу редагування геному.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Як повідомляв Укрінформ, з 4 жовтня розпочався Нобелівський тиждень.

Як писала “Новинарня“, Нобелівську премію в медицині дали за відкриття рецепторів температури і дотику.

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