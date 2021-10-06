Оголосили переможців Нобелівської премії з хімії

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.
Про це організатри премії повідомили на своїй сторінці у твітері в середу, 6 жовтня.
Минулого року Нобелівську премію з хімії було присуджено Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудні за розробку методу редагування геному.
BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021
Як повідомляв Укрінформ, з 4 жовтня розпочався Нобелівський тиждень.
Як писала “Новинарня“, Нобелівську премію в медицині дали за відкриття рецепторів температури і дотику.
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