Оголосили переможців Нобелівської премії з хімії

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

Про це організатри премії повідомили на своїй сторінці у твітері в середу, 6 жовтня.

Минулого року Нобелівську премію з хімії було присуджено Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудні за розробку методу редагування геному.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021