Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2020 році стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії.
Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомили на сайті премії.
Половину премії отримають американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепління. Друга половина нагороди дістанеться фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу.
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021
Нобелівську премію з фізики присуджує Шведська королівська академія наук. Уперше її вручили в 1901 році. Відтоді нагороду отримали 219 науковців, з них лише четверо жінок, пише Deutche Welle.
У 2019 році нагороду розділили троє науковців: канадсько-американський фізик Джеймс Піблз отримав половину премії за теоретичні відкриття у фізичній космології, другу половину віддали швейцарським вченим Мішель Майор і Дідьє Кело за відкриття екзопланети.
Торік Нобелівську премію з фізики теж присудили трьом лауреатам. Британець Роджер Пенроуз, німець Райнгард Ґензель й американка Андреа Ґез отримали нагороду за дослідження “чорних дір”.
У 2020 році розмір премії збільшили з 9 до 10 мільйонів шведських крон. Це приблизно 986 тисяч євро.
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