Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2020 році стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомили на сайті премії.

Половину премії отримають американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепління. Друга половина нагороди дістанеться фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021