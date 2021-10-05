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Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

05/10/2021 14:52

Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2020 році стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомили на сайті премії.

Половину премії отримають американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепління. Друга половина нагороди дістанеться фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу.

Нобелівську премію з фізики присуджує Шведська королівська академія наук. Уперше її вручили в 1901 році. Відтоді нагороду отримали 219 науковців, з них лише четверо жінок, пише Deutche Welle.

У 2019 році нагороду розділили троє науковців: канадсько-американський фізик Джеймс Піблз отримав половину премії за теоретичні відкриття у фізичній космології, другу половину віддали швейцарським вченим Мішель Майор і Дідьє Кело за відкриття екзопланети.

Торік Нобелівську премію з фізики теж присудили трьом лауреатам. Британець Роджер Пенроуз, німець Райнгард Ґензель й американка Андреа Ґез отримали нагороду за дослідження “чорних дір”.

У 2020 році розмір премії збільшили з 9 до 10 мільйонів шведських крон. Це приблизно 986 тисяч євро.

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