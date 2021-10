Нобелівську премію в медицині дали за відкриття рецепторів температури і дотику

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини 2021 року стали американський фізіолог Девід Джуліус і вірменсько-американський молекулярний біолог і невролог Ардем Патапутян “за відкриття рецепторів температури і дотику”.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомили на сайті премії.

“Нобелівська премія з фізіології і медицини 2021 року присуджена Девіду Джуліусу і Ардему Патапутяну “за відкриття рецепторів температури і дотику”, – йдеться в повідомленні.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

