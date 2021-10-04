Нобелівську премію в медицині дали за відкриття рецепторів температури і дотику

Фото з Твітера премії

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини 2021 року стали американський фізіолог Девід Джуліус і вірменсько-американський молекулярний біолог і невролог Ардем Патапутян “за відкриття рецепторів температури і дотику”.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомили на сайті премії.

“Нобелівська премія з фізіології і медицини 2021 року присуджена Девіду Джуліусу і Ардему Патапутяну “за відкриття рецепторів температури і дотику”, – йдеться в повідомленні.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Науковці відкрили рецептори, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.

Зокрема Девід Джуліус використав капсаїцин, гостру сполуку з перцю чилі, яка спричиняє печіння, щоб ідентифікувати рецептори у нервових закінченнях шкіри, які реагують на тепло. Патапутіан для цього дослідження використав чутливі до тиску клітини.

Ці відкриття дали початок інтенсивній науковій діяльності, яка призвела до швидкого розширення розуміння того, як наша нервова система відчуває тепло, холод та механічні подразники.

“Лауреати відкрили нові ланки у нашому розумінні складної взаємодії наших почуттів з навколишнім середовищем”, – йдеться на офіційному сайті премії.

Нагадаємо, що в понеділок, 4 жовтня, в Швеції стартував Нобелівський тиждень. Першими, як і планувалося, оголосили лауреатів в галузі медицини та фізіології.

Решту лауреатів планують оголошувати в наступні дні:

у вівторок, 5 жовтня – лауреата в галузі фізики;

в середу, 6 жовтня – в області хімії;

у четвер, 7 жовтня – з літератури;

в п’ятницю, 8 жовтня – лауреата Нобелівської премії миру;

в понеділок, 11 жовтня назвуть лауреата премії Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля (Нобелівська премія з економіки).

У 2020 році розмір Нобелівської премій становив близько 1 мільйона доларів за кожну премію.

У зв’язку з пандемією лауреати Нобелівської премії в цьому році знову будуть отримувати нагороди в тих країнах, в яких проживають.

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