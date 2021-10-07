Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2021 року став письменник із Танзанії Абдулразак Гурна “за безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами”.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці премії у четвер, 7 жовтня.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Торік Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк.

У 2018 році Шведська королівська академія наук заявила, що не оголошуватиме переможця. Причиною цьому стали корупційні скандали й звинувачення у сексуальних домаганнях.

Володаря премії оголосили наступного року, її отримала полька українського походження Ольга Токарчук. Лауреатом премії за 2019 рік став письменник із Австрії Петер Гандке.

Нагадаємо, напередодні лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

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