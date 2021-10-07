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Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Гурна

07/10/2021 14:35

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2021 року став письменник із Танзанії Абдулразак Гурна “за безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами”.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці премії у четвер, 7 жовтня.

Торік Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк.

У 2018 році Шведська королівська академія наук заявила, що не оголошуватиме переможця. Причиною цьому стали корупційні скандали й звинувачення у сексуальних домаганнях.

Володаря премії оголосили наступного року, її отримала полька українського походження Ольга Токарчук. Лауреатом премії за 2019 рік став письменник із Австрії Петер Гандке.

Нагадаємо, напередодні лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

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