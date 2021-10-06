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Співавторами нобелівського лауреата з хімії є науковці Київського університету

06/10/2021 18:23

Науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка є співавторами нобелівського лауреата з хімії 2021 року Бенджаміна Ліста.

Про це інформує пресслужба Наукової бібліотеки імені Максимовича Київського університету в фейсбуці.

“Пишаємось дослідниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка  доцентом кафедри органічної хімії, д.х.н. Олександром Григоренком (хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Ігорем  Комаровим (Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка) та колишнім аспірантом Андрієм Тимцуніком, які є співавторами Нобелівського лауреата з хімії 2021 Бенджаміна Ліста”, – ідеться в повідомленні.

“Тримаємо руку на пульсі публікаційної активності представників університету, з гордістю відзначаючи її високий професійний рівень та якісні колаборації”, – додали в Науковій бібліотеці імені Максимовича.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан “за розвиток асиметричного органокаталізу”.

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Україна

Співавторами нобелівського лауреата з хімії є науковці Київського університету

Науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка є співавторами нобелівського лауреата з хімії 2021 року Бенджаміна Ліста. Про це інформує пресслужба Наукової бібліотеки імені Максимовича Київського університету в...

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