СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. АУДІО

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Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві.

Про це в четвер, 3 березня, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що чоловік надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Спецслужба оприлюднила аудіозапис розмов зловмисника.

“Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний. Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам”, – запевнили у спецслужбі.

Нагадаємо, близько 17:18 1 березня ворог завдав удару по київській телевежі. Була пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Також окупанти уразили територію меморіального комплексу “Бабин Яр” і навколишні споруди.

Унаслідок обстрілу телевежі загинули п’ятеро мирних киян, ще п’ять отримали поранення.

Унаслідок ракетного удару на короткий час центральні телеканали припинили трансляцію. Оператор ретрансляції був готовий до терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів.

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