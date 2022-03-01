Внаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п’ятеро людей, – ДСНС

У столиці внаслідок обстрілу російськими військами Київської телевізійної вежі загинули п’ять людей, ще п’ятеро постраждали.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба ДСНС.
“Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло п’ять осіб та п’ять осіб постраждало. Роботи тривають”, – ідеться в повідомленні.
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