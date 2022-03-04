Окупанти обстріляли село Мархалівка біля Василькова, серед загиблих – троє дітей

Фото: пресслужба ДСНС

У Фастівському районі Київській області внаслідок обстрілу у селі Мархалівка загинули п’ятеро людей, з них троє дітей.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні близько 15:24 в селі Мархалівка Фастівського району Київщини в результаті обстрілу сталася пожежа у більш як вісім приватних житлових будинках. Підрозділи ДСНС евакуювали двох дітей з-під завалів.

Станом на 16:55 пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро осіб (з них троє дітей), ще одна жінка, можливо, перебуває під завалами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальні роботи продовжуються, залучено 14 осіб та три одиниці техніки ДСНС.

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