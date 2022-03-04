НАТО не закриватиме небо над Україною, адже не є стороною конфлікту, – Столтенберг

Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту в Україні і має піклуватися про те, щоб він не поширився на решту Європи та на країни НАТО.

Альянс не створюватиме над нашою державою безполітну зону, адже це вимагає від нього використання бойових літаків.

Як передає “Укрінформ”, про це вдень у п’ятницю, 4 березня, під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони НАТО заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

“Союзники погодилися, що нам не потрібно, щоби літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України”, – сказав він.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

“На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання”, – пояснив Єнс Столтенберг, пише “Європейська правда”.

Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ