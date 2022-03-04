Окупанти взяли в заручники до 20 цивільних у Макарівському районі Київщини

автор: Олена Максименко

Вчора, 3 березня, російські військові захопили в заручники Лілію Анатоліївну Остапюк 1964 року народження.

Її взяли разом із близько 20 інших цивільних осіб у гуртожитку на території підприємства “Українські печериці”, розташованого на території селища Липівка Макарівського району Київської області.

“Новинарня” поспілкувалася із сином бранки Едуардом Остапюком, який сам перебуває у Кременчуці.

“Мама знаходиться в Макарівському районі. Подзвонила о другій годині дня, сказала: «Синку, нас взяли в полон. Я подзвоню за можливістю». Все, на цьому наші розмови закінчилися, ми з братом намагалися подзвонити – короткий гудок, і вибиває”, – розповідає чоловік.

Він каже – жодних вимог до рідних окупанти не висували. Родичі жінки зверталися до поліції та СБУ, їм сказали: “Чекайте, ми працюємо. Ми передамо далі”.

“Там же ж якраз тривають бойові дії, наскільки я знаю, – коментує Едуард. – Вона за день до цього дзвонила – і мені, і брату дзвонила. Сказала, що там «багато воєнних, літаків, вертольотів»”.

Чоловік припускає, що захоплених українців можуть використовувати як “живий щит”.

“Я ж не знаю, я не військова людина, не розуміюся на цих справах”, – додає Едуард.

Вчора українські Збройні сили України звільнили Макарів, однак там і досі точаться бої.

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