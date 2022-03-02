ЗСУ звільнили Макарів на Київщині й закріпилися в місті

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Збройні сили України звільнили Макарів на Київщині й закріпилися в місті. Про це надвечір у середу, 2 березня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. “14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук