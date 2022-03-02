ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 7 – 02.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Наслідки обстрілу в селі Калинівка Київської області

Що передувало? Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

Але після шести діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули повного контролю над жодним обласним центром.

Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

У шостий день війни головні наземні бої точилися за Херсон, де ворог зламав опір тероборони, українські патріоти були по-звірячому вбиті в Бузковому парку. У багатьох населених пунктах цивільні українці чинили потужний мирний опір, голіруч зупиняючи ворожу техніку. Ворог атакує не лише військові об’єкти. Варварські удари ракетами і РСЗВ були завдані по цивільних об’єктах у Харкові, Житомирі, Херсоні, Мелітополі, по київській телевежі та в багатьох інших містах. ЗСУ ж і надалі брали полонених та нищили російську бронетехніку й особовий склад із повітря та землі.

Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю…

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

2 березня 2022

3:00

Повідомляють, що в Харкові висадився російський десант, триває бій.

Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

Друга година

Окупанти зайшли в місто Тростянець, що між Сумами та Охтиркою в Сумській області.

За даними журналістів, озвученими в ефірі національного телемарафону, російські війська трьома колонами зайшли до Тростянця 1 березня. Вони знесли танком ворота у Круглий двір (садиба-манеж, пам’ятка архітектури XVIII століття) і розбили картинну галерею.

У місті пошкоджено лінії електропередач, частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо.

Пряма мова кореспондента Андрія Крамченкова: “Тростянець по факту зараз захоплений, тероборона бореться, але декілька колон важкої техніки зайшли у місто. Вони прикриваються цивільними. Поза межами міста по них працюють артилерія та “байрактари”, а зараз вони сховалися фактично за цивільним населенням. По факту вони укріпилися в Тростянці, захоплюють підприємства, захопили Круглий двір – це така маленька фортеця. І зараз не дуже зрозуміло, як їх знищувати, бо тероборона озброєна легким стрілецьким озброєнням, інколи підсилена протитанковими засобами, коктейлями Молотова, але з важкою технікою вона впоратися не може”.

Уночі

159 нобелівських лауреатів – вчених зі світовим ім’ям – підписали відкритий лист на підтримку України.

“Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу в 1939 році (використовуючи подібні трюки і фальшиві провокації) і на Радянський Союз у 1941-му, уряд Російської Федерації під керівництвом президента Путіна почав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше, як війну”. Підписанти впевнені, що вторгнення в Україну заплямувало російську репутацію на десятиліття. Вони закликають зупинити агресію та негайно вивести окупаційні війська з нашої країни. Повний список вчених, які підписали лист, можна знайти тут.

Учора ввечері

Як стало відомо, 1 березня в Москві за протест проти війни в Україні були затримані поліцією дві молоді мами і троє дітей.

Попередження

УВАГА! ВАЖЛИВО!

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає! За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку!

🔺28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець.

❗️ЗАСТЕРІГАЄМО! Будьте пильними та вкрай обережними! Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!

00:30

Генеральний штаб ЗСУ просить максимального поширення адмінів українських каналів! Фейсбук, Твіттер, ТікТок, Інстаграм.

Офіційно: тг-канал НачШтабу модерується російським ІПСО (інформаційно-психологічні операції)!

“Військовослужбовці, перестаньте корегувати вогнем ворога!

Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об’єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах.

ЗАКЛИК – ЗАВАЛІТЬ АДМІНІВ СПАМОМ!” – попросили в Генштабі ЗСУ.

0:00

Мавпа з ядерною кнопкою: знаменитий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo 2 березня вийшов із карикатурою на Путіна на обкладинці.