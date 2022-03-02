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У столичному метро поліція викрила диверсантів, що ховали патрони у плюшевому ведмедику

02/03/2022 14:30

У Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро, які ховали патрони в іграшковому ведмедику.

Про це вдень у вівторок, 2 березня, інформує пресслужба Національної поліції.

Так, на одній із столичних станцій метро правоохоронці виявили чоловіків, які підозріло себе поводили.

Фото: пресслужба Національної поліції

Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

Фото: пресслужба Національної поліції

Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.

Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків.

Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашникова АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.

У метро диверсанти прийшли нібито переночувати і сховатися від авіаударів.

Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

У Нацполіції закликають громадян у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

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