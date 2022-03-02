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Обстріл окупантами приватного сектора Житомира: щонайменше 4 загиблих цивільних, зокрема дитина

02/03/2022 03:01

Унаслідок вечірнього бомбардування російськими нацистами Житомира загинули четверо цивільних осіб, серед них дитина.

У попередньому повідомленні МВС ішлося: “1 березня близько 22:16 години внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо, загинули 2 особи, травмовано 3… У завалах пошкоджених приватних житлових будинків імовірно перебувають люди. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”.

Відео:

Як повідомив невдовзі міський голова Житомира Сергій Сухомлин, авіаційні бомби впали на житловий будинок. Загинуло щонайменше четверо людей, серед них – дитина

“Російські подонки-ракетники або льотчики промахнулися і влучили не по військовій базі, а по житлових будинках – приватному сектору. Вже зараз – четверо загиблих. У тому числі дитина”, – розповів мер.

Фото ДСНС:

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Також вибухи зачепили лікарню, яка стоїть поруч, але всі пацієнти та медперсонал перебували в бомбосховищі, тож ніхто не постраждав.

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