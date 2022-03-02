Обстріл окупантами приватного сектора Житомира: щонайменше 4 загиблих цивільних, зокрема дитина

Унаслідок вечірнього бомбардування російськими нацистами Житомира загинули четверо цивільних осіб, серед них дитина.
У попередньому повідомленні МВС ішлося: “1 березня близько 22:16 години внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо, загинули 2 особи, травмовано 3… У завалах пошкоджених приватних житлових будинків імовірно перебувають люди. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”.
Як повідомив невдовзі міський голова Житомира Сергій Сухомлин, авіаційні бомби впали на житловий будинок. Загинуло щонайменше четверо людей, серед них – дитина…
“Російські подонки-ракетники або льотчики промахнулися і влучили не по військовій базі, а по житлових будинках – приватному сектору. Вже зараз – четверо загиблих. У тому числі дитина”, – розповів мер.
Фото ДСНС:
Також вибухи зачепили лікарню, яка стоїть поруч, але всі пацієнти та медперсонал перебували в бомбосховищі, тож ніхто не постраждав.
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