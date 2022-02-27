Ударний розвідувальний безпілотник “Байрактар” результативно відпрацював по колоні ворожої техніки у Житомирській області.

Відео поширив на сторінці у ФБ головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

“Байрактари” в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський [зенітно-ракетний комплекс] “Бук” в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!” – написав він на ФБ.

Також відео роботи дрона поширив нардеп Ігор Герасименко.

Відео 1:

Відео 2:

Як можна зрозуміти з коментарів, цим ударом ЗСУ знищили два “Буки”.

Всього сьогодні в Україну заїхала колона з шести таких ЗРК.

Читайте також:

На Житомирщині “Байрактари” накрили колону ворожої техніки, знищено “Бук”. ВІДЕО