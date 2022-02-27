На Житомирщині “Байрактари” накрили колону ворожої техніки, знищено “Бук”. ВІДЕО

Ударний розвідувальний безпілотник “Байрактар” результативно відпрацював по колоні ворожої техніки у Житомирській області.
Відео поширив на сторінці у ФБ головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
“Байрактари” в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський [зенітно-ракетний комплекс] “Бук” в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!” – написав він на ФБ.
Також відео роботи дрона поширив нардеп Ігор Герасименко.
Відео 1:
Відео 2:
Як можна зрозуміти з коментарів, цим ударом ЗСУ знищили два “Буки”.
Всього сьогодні в Україну заїхала колона з шести таких ЗРК.
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