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США оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ і Білорусі

02/03/2022 23:06

У Білому домі оприлюднили деталі нових санкцій проти Російської Федерації та Білорусі у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це ввечері в середу, 2 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, міністерство торгівлі США поширить сувору політику експортного контролю, встановлену для Росії, на Білорусь.

Цей крок допоможе запобігти перенаправленню предметів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Держдеп США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину Путіна. Всього до списку будуть включені 22 російські оборонні підприємства, у тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.

США введуть санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, російські та білоруські служби безпеки, військовий та оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження. Завдяки санкціям військовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.

Також США заборонять російським літакам входити та використовувати внутрішній повітряний простір Штатів.

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