93-тя бригада на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр” на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону.
Про це у середу, 2 березня, інформує пресслужба військової частини.
“Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки”, – йдеться в повідомленні.
Пресслужба частина пообіцяла згодом надати подробиці та фото з цієї військової операції.
Попередньо відомо, що йдеться про ділянки кордону в Сумській і Харківській областях.
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