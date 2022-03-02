93-тя бригада на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону

Ілюстративне фото: воїн 93-ї бригади під час боїв 26 лютого 2022 року

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр” на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону.

Про це у середу, 2 березня, інформує пресслужба військової частини.

“Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба частина пообіцяла згодом надати подробиці та фото з цієї військової операції.

Попередньо відомо, що йдеться про ділянки кордону в Сумській і Харківській областях.

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