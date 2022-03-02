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Російські морпіхи в Криму деморалізовані і не хочуть воювати проти України, – ЦОС

02/03/2022 11:04

Російська 810-а окрема бригада морської піхоти, що дислокується в тимчасово окупованому Криму, відмовляється брати участь у вторгненні РФ в Україну.

Про це у вівторок, 1 березня, інформувала громадська організація Центр оборонних стратегій з посиланням на власні джерела.

За даними джерел ЦОС, особовий склад морської піхоти в Криму, який Росія планувала відправити для десантування в районі Одеси, “перебуває в деморалізованому стані”.

“Розуміння ризиків щодо участі у повномасштабних бойових діях проти вмотивованих та професійних ЗС України, викликало потужну опозицію місцевого населення щодо участі їх представників у безнадійній кампанії Кремля. Тому 810-та окрема бригада морської піхоти (місцем постійної дислокації є Крим) категорично відмовляється від участі в бойових діях проти України, а населення — від мобілізації. Очікується поширення цих настроїв на всі війська та громадян РФ, які перебувають у Криму”, — заявили в ЦОС.

Офіцер ЗСУ, який навесні 2014 року, вийшов з Кримського півострова та служив у військовій частині українських морпіхів у Керчі Олексій Никифоров так зреагував на звістки з Криму:

“Десантники 810 бригади морської піхоти! Починайте виправляти помилки, підніміть на ВДК українські прапори і почніть зільняти Крим”, – написав він на ФБ.

810-та бригада морської піхоти — військове з’єднання Берегових військ Чорноморського флоту РФ, дислокується у Севастополі в районі бухти Козачої.

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