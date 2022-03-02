Українська РСЗВ “Вільха” з початку вторгнення близько 50 разів відпрацювала по росіянах

Українська реактивна система залпового вогню “Вільха” з початку вторгнення близько 50 разів поцілила в окупантів.
Про це увечері у середу, 2 березня, повідомили в конструкторському бюро “Луч”.
“З перших днів війни Збройні сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 “Вільха”. Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів”, – йдеться в повідомленні.
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