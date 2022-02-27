КБ “Луч” віддало у ЗСУ всю зброю, яку мало експортувати. Оператори палять танки з арабською мовою інтерфейсу ПТРК

Державне підприємство “Державне Київське Конструкторське бюро “Луч” передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.
Про це в КБ повідомили в неділю, 27 лютого.
“Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України”, – йдеться в повідомленні.
Підприємство нагадало, що ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» – до 2,5 км.
“Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу”, – схвально іронізують в КБ.
Там також нагадали: “щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки”.
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