Десантники 95-ї бригади штурмували Горлівку

Ілюстративне фото: пресцентр Командування ДШВ

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади штурмували та зайшли в місто Горлівку Донецької області, яке з 2014 року було тимчасово окупованим.

Так, українські десантники зайшли в Горлівку, завдали помітного удару ворогу, взяли чимало полонених.

Зокрема, у вівторок, 1 березня, пресцентр Командування Десантно-штурмових військ оприлюднив відео із затриманими представниками незаконних збройних формувань РФ.

“Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо”, – йдеться в повідомленні.

Про військові маневри 95-ки на Донецькому напрямку повідомив також вранці у середу, 2 березня, міністр оборони Олексій Резніков. Втім, урядовець не конкретизував, про яке саме успішне завдання бригади йдеться.

“Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч”, – написав Резніков.

Поки що українські армійці в місті не закріплялися.

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