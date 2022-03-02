У мобільних крематоріях в Криму палять військових РФ, у лікарнях – поранені без рук і ніг

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У мобільних крематоріях тимчасово окупованого Кримського півострова масово палять тіла мертвих російських військових, а у лікарнях – поранені без рук і ніг армійці РФ. Йдеться, найперше, про населені пункти поблизу адмінмежі з материком, куди їх доставили після боїв на території України.

Про це стало відомо у середу, 2 березня, від надійних поінформованих джерел з тимчасово окупованого Криму.

“Російські військові привезли… мобільний крематорій, спалюють трупи своїх. Мобільні госпіталі біля КПВВ не справляются. У лікарні привозять десятки солдат із тяжкими пораненнями — без рук і/або ніг. Тримають там 2-3 дні й вивозять в невідомому напрямку. Лікарям погрожують держзрадою за розголошення будь-якої інформації”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що всі міські школи в одному з міст, а їх майже десяток, зайняли російські солдати, їх закинули туди через аеродром.

“Ємність” кожної — 400-500 осіб, перевірити скільки їх там зараз — неможливо, на жаль. У прикордонній зоні оголосили передчасні канікули до 8 березня”.

Також місцеві мешканці запевняють, що росіяни на півострові страшенно перелякані, що інформація вийде назовні.

“Активістів та їхніх родичів обходять ФСБ й ЦПЕ, роздають папірці з погрозами притягнути за держзраду, якщо надумають висунутися. Те саме з усіма цивільними, які можуть знати реальну картинку: лікарі, держсектор. Очільник окупаційного міськвиконкому особисто переглядає акаунти в соцмережах працівників. У них рознарядка на патріотичні публікації — за Путіна, проти нацистів в Україні, кримчани зробили вибір і стоять на своєму. Та ж історія зі студентами”.

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