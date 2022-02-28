ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 5 – 28.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Що передувало? Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони протистоять на лише військовим, а й цивільним – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають цивільних, займаються мародерством. Але після чотирьох діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули контролю над жодним обласним центром.

Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

У четвертий день точилися вуличні бої зокрема в Харкові та містах біля Києва. Була укладена домовленість про спробу переговорів на кордоні з Білоруссю. При цьому РФ на час перемовин не погодилася призупинити наступ, і з території РБ надалі було застосовано “Іскандери” та інші ракетні комплекси. Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю…

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28 лютого 2022

0:00

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 00:00.

Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами (силами), об’єктах системи ППО, важливих критичних об’єктах інфраструктури, населених пунктах та підрозділах в районах оборони.

На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидів.

Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

Близько полуночі

В Україні мала впасти чергова ракета, випущена з території Білорусі, від Мозиря.

Вечір попереднього дня

Російськомовний “бандерівець” допитує полоненого російсько-вірменського окупанта, який здався:

Вечір попереднього дня

Громадяни РФ стикаються з величезними труднощами по дорозі з курортів додому – літаки мають летіти через Казахстан, адже небо всієї Європи – закрите.

0:35

У Харкові чути вибухи в районі аеропорту.

Після полуночі

Стало відомо, що в смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко. Це сталося під час приходу в селище російської армії.

Після першої години

Москва, Пушкінська площа. Машина з написами “Это война”, “Народ, вставай”, “Путин мразь” під’їхала до входу в метро і спалахнула.

2:20

Арестович: Волноваху відвоювали, Маріуполь відбивається, Бердянськ тимчасово захоплений РФ.