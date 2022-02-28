ФІФА й УЄФА усунули весь російський футбол від міжнародних змагань

Джанні Інфантфно, президент ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі військової агресії РФ проти України ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі в змаганнях під своєю егідою.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА ввечері 28 лютого.

“Відповідно до первинних рішень, ухвалених Радою ФІФА і Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА і УЄФА сьогодні спільно вирішили, що всі російські команди, національні команди і клуби мають бути відсторонені від участі і в змаганнях ФІФА, і УЄФА до подальшого повідомлення”, – сказано в повідомленні.

Ці рішення ухвалили сьогодні Бюро Ради ФІФА і Виконавчий комітет УЄФА, відповідно найвищі органи, що приймають рішення в обох установах з таких невідкладних питань.

“Новий сильний удар санкції по агресору! … Відповідні рішення ухвалила сьогодні Рада ФІФА та Виконком УЄФА, і вони почали діяти негайно!” – прокоментував президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко у фейсбуці.

Він подякував колегам із європейських і світових футбольних асоціацій, президенту ФІФА Джанні Інфантіно та президентові УЄФА Александеру Чеферіну за щоденні дзвінки підтримки й солідарності з українським народом.

“Окремо величезна подяка УЄФА за розрив співпраці з російським “Газпромом” у всіх турнірах під егідою європейського футбольного союзу, який раніше вже забрав у Санкт-Петербурга право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2021/22 та позбавив російські клуби і збірні можливості проводити матчі в Росії”, – наголосив Павелко.

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