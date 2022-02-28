ФІФА наклала санкції на збірну Росії. Тобто вже РФС

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) запровадила низку санкцій щодо Росії через розв’язану війну проти України.

Про це в неділю, 27 лютого, повідомив сайт ФІФА.

Бюро ради ФІФА – за участю президента ФІФА та шести президентів різних Конфедерацій – одностайно вирішило вжити негайних перших заходів відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК):

Команда РФ не зможе грати під гімном та прапором Росії, а називатиметься “РФС” (Російський футбольний союз).

На території Росії не проводяться міжнародні футбольні змагання, “домашні” матчі проводяться на нейтральній території та без глядачів.

Що стосується майбутніх стикових матчів плей-оф чемпіонату світу 2022 року, ФІФА врахувала позиції, висловлені через соціальні мережі Польського футбольного союзу, футбольної асоціації Чеської Республіки та Шведської футбольної асоціації, і вже вступила в діалог з ними.

Раніше президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що їхня збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі. Деякі інші асоціації підтримали ідею виключити Росію з розіграшу.

Крім цього, ФІФА засудила застосування Росією сили та вторгнення в Україну та закликала до невідкладного відновлення миру та до конструктивного діалогу.

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