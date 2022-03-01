Подвиги в особах: президент нагородив три сотні лицарів перших днів великої війни

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями майже три сотні військових ЗСУ та інших силових структур, які відзначилися в ході перших днів опору російському вторгненню. Із них 50 – посмертно.
Указ з цього приводу №79/2022 датований 28 лютого.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
в Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗУГРАВОГО Олександра Вячеславовича — підполковника
МАРЧЕНКА Михайла Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛМАЗОВА Андрія Вадимовича — лейтенанта
АХМЕДОВА Владислава Раджабовича — капітана
БЕШЕНІ Євгена Сергійовича — лейтенанта
БЄЛОГО Кирила Вадимовича — старшого лейтенанта
БИРЧЕНКА Дениса Євгенійовича — лейтенанта
БОЙКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
БУРЯКА Олексія Костянтиновича старшого лейтенанта
ВЛАСЮКА Олександра Віталійовича старшого лейтенанта
ГАВЩУКА Валерія Володимировича — капітана
ГЕРЕГУ Романа Дмитровича — старшого лейтенанта
ГЛАДИШЕВА Володимира Миколайовича — капітана
ГРИСЮКА Олександра Анатолійовича — майора
ДАНИЛЮКА В’ячеслава Сергійовича — старшого лейтенанта
ЄРКА В’ячеслава Володимировича — підполковника
ІВЧУКА Віктора Михайловича — полковника медичної служби
ІШУТІНОВА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора
КОНДРАТЕНКА Сергія Віталійовича — капітана
КРАВЧЕНКА Євгенія Михайловича — підполковника
КРАВЧУКА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта
КУЗІВА Романа Михайловича — капітана медичної служби
ЛОПАНЯ Юрія Михайловича — капітана
МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника
МИХАЛЬЧУКА Ігоря Васильовича — майора
МІНУЛІНА В’ячеслава Андрійовича — майора
МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — підполковника
НЄСТЄРОВА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
ПОЛІЩУКА Романа Ярославовича — капітана
ПОПОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
РАДЧУКА Юрія Леонідовича — штаб-сержанта
САМАРІНА Євгена Олександровича — майора
СВИДУ Станіслава Сергійовича — старшого лейтенанта
СИЗОГО Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта
СКЛЯРА Станіслава Володимировича — старшого лейтенанта
СКРИПКУ Юрія Руслановича — лейтенанта
СЛОБОДУ Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта
СЛЮСАРЯ Дениса Олеговича — лейтенанта
ТІЩЕНКА Ігоря Романовича — старшого лейтенанта
ТЮХА Руслана Петровича — полковника
УСТИМЕНКА Максима Юрійовича — майора
ФАСТОВЦЯ Віталія Олександровича — майора
ФЕДОСЕНКА Павла Юрійовича — полковника
ХВАЛЬКА Сергія Степановича — підполковника
ЦАРЕНКА Андрія Юрійовича — майора
ЧАБАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта
ШАВКУНА Володимира Петровича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АУЛІНА Дамира Васильовича — капітан-лейтенанта
БАЙЛА Яна Олексійовича — молодшого сержанта
БАКЛАНОВА Ігоря Валерійовича — старшого солдата
БАРСУКА Олексія Олеговича — старшого солдата
БОДНАРЯ Сергія Володимировича — старшого солдата
БУДАКА Сергія Володимировича — старшого сержанта
БУДНИКА Владислава Олександровича — лейтенанта
ВАКЕРА Владислава Олексійовича — солдата
ВАЩЕНКА Володимира Анатолійовича — старшого лейтенанта
ГЕТЬМАНА Миколу Васильовича — старшого сержанта
ГЛАДЧЕНКА Павла Володимировича — капітан-лейтенанта
ГЛУЩЕНКА Григорія Григоровича (посмертно) — сержанта
ГОЛОВНЬОВА Романа Олександровича — солдата
ГРАДОВСЬКОГО Ярослава Олександровича — солдата
ГРИНЯ Олександра Івановича — старшого солдата
ГУКА Станіслава Григоровича — штаб-сержанта
ДЕНИСЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата
ДМИТРУКА Володимира Михайловича — старшого солдата
ДМІТРІЄВА Сергія Олександровича – молодшого сержанта
ЄФРЕМЕНКА Сергія Вікторовича — старшину
ЗАВІЗНОГО Андрія Вікторовича — капітана
ЗАЛЕВСЬКОГО Антона Леонідовича — старшого солдата
ЗАЛЕВСЬКУ Ілону Петрівну — солдата
ЗАМЛИНСЬКОГО Ігоря Ярославовича — лейтенанта
ЗБАРУ Олега Юрійовича — старшого солдата
КАРАБАНОВА Олега Олексійовича — старшого солдата
КОГАЯ Віталія Володимировича — старшого солдата
КОЛЬЦОВА Олега Максимовича — солдата
КОРНІЄНКА Владислава Ігоровича — солдата
КОССА Володимира Михайловича — штаб-сержант
КОСТЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КУБАЛЬСЬКОГО Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
ЛЕВАНДОВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата
ЛЕХА Романа Віталійовича — старшого солдата
ЛИНКА Володимира Володимировича — старшого солдата
ЛОПАТУ Дмитра В’ячеславовича — молодшого сержанта
МАКСИМОВА Владислава Вікторовича — старшого солдата
МАРТИША Миколу Петровича — головного сержанта
МИРОНОВА Дениса Сергійовича — старшого сержанта
МИРОШНИЧЕНКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта
МІХАЛІСА Андрія Сергійовича — сержанта
МОРМУЛЯ Ігоря Васильовича — майстер-сержанта
НІКОЛАЄНКА Романа Миколайовича — старшого солдата
ПЕЧЕРОГУ Ольгу Валентинівну — солдата
ПРИГОРНИЦЬКОГО Олександра Валерійовича — штаб-сержанта
РОСПОДНЮКА Василя Володимировича – старшого солдата
РУЖИНА Павла Сергійовича — молодший сержант
САГУРСЬКОГО Максима Максимовича — штаб-старшину
СІРОШТАНА Олега Сергійовича – лейтенанта
СКОТНІКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата
СНІГІРЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
СОРОКУ Віктора Володимировича — старшого сержанта
ТРІЛЯ Павла Леонідовича — солдата
ТРІФОНОВА Віктора Анатолійовича — лейтенанта
ТРОЦЬКОГО Юрія Федоровича — головного сержанта
ФУРМАНОВА Ярослава Валерійовича — підполковника
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Василя Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ЧОРНОГО Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта
ШАПОРДУ Дениса Петровича — старшого солдата
ШИТЮКА Сергія Івановича — молодшого сержанта
ЮРЧИШЕНА Андрія Дмитровича — солдата
ЯКОВЕНКА Дмитра Валерійовича — лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
МЕЛЬНИКА Ярослава Ігоровича — капітана
РОМАНЬКА Віталія Олексійовича — підполковника
CЛЄСАРЕНКА Олександра Петровича — полковника медичної служби
СТАСЮКА Дмитра Сергійовича — лейтенанта
ХАНАСА Івана Васильовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНТОНЮКА Олександра Петровича — майора
БУРКОВСЬКОГО Сергія Вікторовича — підполковника
ГИЩУКА Богдана Васильовича — старшого солдата
ГОМІЛКА Сергія Петровича — штаб-сержанта
ДИЛЯ Валерія Олександровича — лейтенанта
ДМІТРОВА Сергія Анатолійовича — солдата
ДОКАНА Артема Сергійовича — капітана
ДОЛГИХ Івана Олеговича — капітан-лейтенанта
ЗЕЛІНСЬКОГО Сергія Валерійовича — штаб-сержанта
ІЛЬЄВА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
КАЛИНЮКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
КОНДРАТЬЄВА Володимира Вадимовича — старшого лейтенанта
КРАВЧУКА Олександра Анатолійовича — штаб-сержанта
КУШНІРА Максима Сергійовича — солдата
КУШНІРА Миколу Івановича — полковника
ЛОМОВА Володимира Юрійовича — старшого лейтенанта
ЛОПАТКА Ярослава Вікторовича — старшого солдата
МАКАРОВИЧ Яну Олегівну — солдата
МАТЮЩЕНКА Олександра Васильовича — підполковника
МАХНІТСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — лейтенанта
ПРИСЯЖНЮКА Віктора Миколайовича — старшого солдата
ПРУДИУСА Руслана Владиславовича — штаб-сержанта
ПУГАЧА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта
РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — лейтенанта
САЛІЯ Вадима Вадимовича — старшого лейтенанта
СТЕЦЕНКА Антона Петровича — лейтенанта
ТКАЧУКА Олексія Васильовича — старшого лейтенанта
ТРЕМБОВЕЦЬКОГО Миколу Васильовича — старшого солдата
ФЕДОРЕНКА Андрія Михайловича — штаб-сержанта
ФЕДОРЯКУ Олександра Борисовича — старшого лейтенанта
ХОПТІЯ Олега Васильовича — підполковника
ЦАПЛЮКА Максима Івановича — старшого лейтенанта
ЧКАДУА Володимира Олександровича — солдата
ШВИДЮКА Романа Сергійовича — лейтенанта
ШЕПЕЛЄВА Владислава Анатолійовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ГОРОДИНСЬКОГО Олега Вікторовича — старшого солдата
ДЕМІНСЬКОГО Олександра Вікторовича — майстер-сержанта
ДУБОВИКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ЗАЙЦЯ Анатолія Миколайовича — головного сержанта
КИСЛЕНКА Віталія Васильовича — старшого солдата
КОРЖЕНКА Олега Володимировича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Валерія Петровича — головного сержанта
ЛАГНА Віталія Руслановича — старшого солдата
ЛЯПІНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта
ОВЧИННИКОВА Дмитра Олеговича — старшого солдата
ОМЕЛЬЧЕНКА Артура Сергійовича — солдата
ПОЛІЩУКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
КРАВЧЕНКО Ларису Сергіївну — лейтенанта медичної служби
в Національній гвардії України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АМЕЛІНА Артема Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
АРСЕНОВИЧА Дмитра Антоновича (посмертно) — старшого солдата
ГЛЕМЕЙДУ Юрія Андрійовича — майстер-сержанта
ГОРБАЧА Єгора Артемовича — солдата
ГРЕБЕНЮКА Вячеслава Володимировича — капітана
ГРИЩЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДАЙНЕКУ Олексія Петровича (посмертно) — солдата
КИПЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
КОВТУНА Антона Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОСТИРКА Олександра Юрійовича (посмертно) — сержанта
КРИВОРУЧКА Тимура Юрійовича (посмертно) — солдата
ОЛЕКСІЄНКА Максима Сергійовича — сержанта
ПАРМЬОНОВА Валентина Костянтиновича (посмертно) — солдата
ПЕЧЕНЮКА Руслана Руслановича (посмертно) — солдата
ПЛИТНЬОВА Володимира Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ПОВШУКА Іллю Руслановича (посмертно) — старшого солдата
ПРИТУЛУ Максима Ігоровича — солдата
ПУГАЧА Федора Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
РУДЯ Андрія Петровича (посмертно) — службовця
СЕРГІЄНКА Дениса Сергійовича — солдата
СОЛОМКУ Євгенія Андрійовича (посмертно) — солдата
ТИМЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ХВОСТИКА Олексія Івановича (посмертно) — лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАДЖАКОВА Микиту Геннадійовича — молодшого сержанта
БЕЗДУГАНА Андрія Юрійовича — головного сержанта
БІЛАНА Олександра Олександровича — лейтенанта
БОРОДАВКА Віталія Олександровича — капітана
БУХАРІНОВА Віталія Володимировича — підполковника
ВЕСЕЛЯКА Івана Володимировича — сержанта
ГРИГОРА Сергія Володимировича — майора
ГРИГОРЕНКА Вадима Руслановича — старшого солдата
ГРИНЬОВА Олега Аліковича — старшого солдата
ДАЄВА Богдана Леонідовича — солдата
ЖУРАВЛЬОВА Вячеслава Миколайовича — лейтенанта
ЗАЛОЗНОГО Анатолія Петровича — капітана
ЗІНОВ’ЄВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ІВЧЕНКОВА Романа Васильовича — сержанта
КОВАЛЬЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
КОШЕЛЯ Олександра В’ячеславовича — солдата
КРАВЦЯ Дмитра Андрійовича — старшого лейтенанта
КРУТЛЕЯ Богдана Дмитровича — солдата
КУЗЬМЕНКА Богдана Костянтиновича — майора
ЛАНОВА Дмитра Сергійовича — солдата
ЛИТВИНЕНКА Сергія Валерійовича — майора
ЛОЦКІНА Євгена Ігоровича — молодшого сержанта
МАЗУРОВСЬКОГО Костянтина Олеговича — службовця
МАКОВОЗА Сергія Васильовича — солдата
МИНКУ Сергія Олександровича — майстер-сержанта
МОРОХАВЦЯ Володимира Миколайовича — капітана
ПАСЕВИЧА Владислава Андрійовича — молодшого сержанта
ПАСТУХА Олексія Віталійовича — сержанта
ПОБЕРЕЖНОГО Миколи Владиславовича — капітана
ПОНОМАРЕНКА Олега Вікторовича — солдата
ПРЯТКА Владислава Володимировича — солдата
РУДИЧА Дмитра Андрійовича — солдата
СВІСТУНА Дмитра Борисовича — солдата
СНАГОЩЕНКА Назарія Павловича — капітана
СТАХОВА Андрія Геннадійовича — солдата
ТКАЧЕНКА Владислава Юрійовича — солдата
ТВЕРДОХЛІБА Владислава Віталійовича — солдата
ХАРЧЕВНІКА Дмитра Володимировича — солдата
ШКУРПЕЛА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ШУРАЯ Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
ЩЕРБАКОВА Раймонда Олександровича — солдата
ЯКИМОВИЧА Романа Олеговича — старшого солдата
ЯРОШЕВА Івана Валерійовича — солдата
в Національній поліції України
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БІЛАША Олександра Сергійовича (посмертно) — майора поліції
ВОЛОДІНА Володимира Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта поліції
ДЕМЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — капітана поліції
ЗВЯГІНЦЕВА Валентина Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції
САМКОВА Валентина Володимировича (посмертно) — майора поліції
ФІЛОНЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції
ХАРЧЕНКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції
ЦИРУЛЬНИКА Віталія Віталійовича (посмертно) — капрала поліції
ЯЦИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — полковника поліції
в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВОЛИНЦЯ Олега Степановича — рятувальника
В’ЯЛОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту
ГРЕЧАНИКА Олексія Михайловича (посмертно) — рядового служби цивільного захисту
ГРИШУНА Романа Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
КОЗУБЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — капітана служби цивільного захисту
КОШОВОГО Руслана Володимировича (посмертно) — підполковника служби цивільного захисту
МАЛЬЦЕВА Дмитра Леонідовича — пожежного-рятувальника
МИКОЛЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту
МОСКАЛЕНКА Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту
РОГАЛЯ Сергія Борисовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
РУНАЄВУ Ларису Георгіївну — рятувальницю
САРБАША Юрія Микитовича (посмертно) — пожежного-водія
ТУРКІНА Євгена Петровича — полковника служби цивільного захисту
ФЕДОРЕНКА Сергія Олексійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЧИРКА Руслана Михайловича — прапорщика служби цивільного захисту
в Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСЕНКА Дмитра Миколайовича — майора
ПІВНЯ Артема Андрійовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БУРИМА Віталія Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ГОЛОВАНЯ Євгенія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
КУЧМЕНКА Єгора Андрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
СЕМІНЬКА Руслана Євгеновича (посмертно) — сержанта
СМІЛЯНА Олександра Васильовича (посмертно) — майстер-сержанта
СТЕЦЮКА Владислава В’ячеславовича (посмертно) — головного сержанта
ТКАЧУКА Володимир Олексійович (посмертно) — майстер-сержанта
ТКАЧА Дениса Вікторовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧАЛОГО Віталія Володимировича (посмертно) – старшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГОРИЦЬКОГО Олександра Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта
ХОВРЕНКА Андрія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧУБАНЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
в Управлінні державної охорони України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
РІЗНІЧЕНКА Олександра Григоровича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
СОРОКУ Андрія Віталійовича — штаб-сержанта
ЧАБАНЦЯ Максима Вікторовича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ПРОРОЧЕНКА Івана Івановича — лейтенанта
ТКАЧЕНКА Владислава Андрійовича — штаб-сержанта.
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