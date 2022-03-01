Подвиги в особах: президент нагородив три сотні лицарів перших днів великої війни

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями майже три сотні військових ЗСУ та інших силових структур, які відзначилися в ході перших днів опору російському вторгненню. Із них 50 – посмертно.

Указ з цього приводу №79/2022 датований 28 лютого.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

в Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗУГРАВОГО Олександра Вячеславовича — підполковника

МАРЧЕНКА Михайла Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛМАЗОВА Андрія Вадимовича — лейтенанта

АХМЕДОВА Владислава Раджабовича — капітана

БЕШЕНІ Євгена Сергійовича — лейтенанта

БЄЛОГО Кирила Вадимовича — старшого лейтенанта

БИРЧЕНКА Дениса Євгенійовича — лейтенанта

БОЙКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

БУРЯКА Олексія Костянтиновича старшого лейтенанта

ВЛАСЮКА Олександра Віталійовича старшого лейтенанта

ГАВЩУКА Валерія Володимировича — капітана

ГЕРЕГУ Романа Дмитровича — старшого лейтенанта

ГЛАДИШЕВА Володимира Миколайовича — капітана

ГРИСЮКА Олександра Анатолійовича — майора

ДАНИЛЮКА В’ячеслава Сергійовича — старшого лейтенанта

ЄРКА В’ячеслава Володимировича — підполковника

ІВЧУКА Віктора Михайловича — полковника медичної служби

ІШУТІНОВА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора

КОНДРАТЕНКА Сергія Віталійовича — капітана

КРАВЧЕНКА Євгенія Михайловича — підполковника

КРАВЧУКА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта

КУЗІВА Романа Михайловича — капітана медичної служби

ЛОПАНЯ Юрія Михайловича — капітана

МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника

МИХАЛЬЧУКА Ігоря Васильовича — майора

МІНУЛІНА В’ячеслава Андрійовича — майора

МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — підполковника

НЄСТЄРОВА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

ПОЛІЩУКА Романа Ярославовича — капітана

ПОПОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

РАДЧУКА Юрія Леонідовича — штаб-сержанта

САМАРІНА Євгена Олександровича — майора

СВИДУ Станіслава Сергійовича — старшого лейтенанта

СИЗОГО Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта

СКЛЯРА Станіслава Володимировича — старшого лейтенанта

СКРИПКУ Юрія Руслановича — лейтенанта

СЛОБОДУ Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта

СЛЮСАРЯ Дениса Олеговича — лейтенанта

ТІЩЕНКА Ігоря Романовича — старшого лейтенанта

ТЮХА Руслана Петровича — полковника

УСТИМЕНКА Максима Юрійовича — майора

ФАСТОВЦЯ Віталія Олександровича — майора

ФЕДОСЕНКА Павла Юрійовича — полковника

ХВАЛЬКА Сергія Степановича — підполковника

ЦАРЕНКА Андрія Юрійовича — майора

ЧАБАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта

ШАВКУНА Володимира Петровича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АУЛІНА Дамира Васильовича — капітан-лейтенанта

БАЙЛА Яна Олексійовича — молодшого сержанта

БАКЛАНОВА Ігоря Валерійовича — старшого солдата

БАРСУКА Олексія Олеговича — старшого солдата

БОДНАРЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

БУДАКА Сергія Володимировича — старшого сержанта

БУДНИКА Владислава Олександровича — лейтенанта

ВАКЕРА Владислава Олексійовича — солдата

ВАЩЕНКА Володимира Анатолійовича — старшого лейтенанта

ГЕТЬМАНА Миколу Васильовича — старшого сержанта

ГЛАДЧЕНКА Павла Володимировича — капітан-лейтенанта

ГЛУЩЕНКА Григорія Григоровича (посмертно) — сержанта

ГОЛОВНЬОВА Романа Олександровича — солдата

ГРАДОВСЬКОГО Ярослава Олександровича — солдата

ГРИНЯ Олександра Івановича — старшого солдата

ГУКА Станіслава Григоровича — штаб-сержанта

ДЕНИСЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата

ДМИТРУКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ДМІТРІЄВА Сергія Олександровича – молодшого сержанта

ЄФРЕМЕНКА Сергія Вікторовича — старшину

ЗАВІЗНОГО Андрія Вікторовича — капітана

ЗАЛЕВСЬКОГО Антона Леонідовича — старшого солдата

ЗАЛЕВСЬКУ Ілону Петрівну — солдата

ЗАМЛИНСЬКОГО Ігоря Ярославовича — лейтенанта

ЗБАРУ Олега Юрійовича — старшого солдата

КАРАБАНОВА Олега Олексійовича — старшого солдата

КОГАЯ Віталія Володимировича — старшого солдата

КОЛЬЦОВА Олега Максимовича — солдата

КОРНІЄНКА Владислава Ігоровича — солдата

КОССА Володимира Михайловича — штаб-сержант

КОСТЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КУБАЛЬСЬКОГО Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта

ЛЕВАНДОВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата

ЛЕХА Романа Віталійовича — старшого солдата

ЛИНКА Володимира Володимировича — старшого солдата

ЛОПАТУ Дмитра В’ячеславовича — молодшого сержанта

МАКСИМОВА Владислава Вікторовича — старшого солдата

МАРТИША Миколу Петровича — головного сержанта

МИРОНОВА Дениса Сергійовича — старшого сержанта

МИРОШНИЧЕНКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта

МІХАЛІСА Андрія Сергійовича — сержанта

МОРМУЛЯ Ігоря Васильовича — майстер-сержанта

НІКОЛАЄНКА Романа Миколайовича — старшого солдата

ПЕЧЕРОГУ Ольгу Валентинівну — солдата

ПРИГОРНИЦЬКОГО Олександра Валерійовича — штаб-сержанта

РОСПОДНЮКА Василя Володимировича – старшого солдата

РУЖИНА Павла Сергійовича — молодший сержант

САГУРСЬКОГО Максима Максимовича — штаб-старшину

СІРОШТАНА Олега Сергійовича – лейтенанта

СКОТНІКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата

СНІГІРЯ Олександра Олександровича — старшого солдата

СОРОКУ Віктора Володимировича — старшого сержанта

ТРІЛЯ Павла Леонідовича — солдата

ТРІФОНОВА Віктора Анатолійовича — лейтенанта

ТРОЦЬКОГО Юрія Федоровича — головного сержанта

ФУРМАНОВА Ярослава Валерійовича — підполковника

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Василя Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ЧОРНОГО Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта

ШАПОРДУ Дениса Петровича — старшого солдата

ШИТЮКА Сергія Івановича — молодшого сержанта

ЮРЧИШЕНА Андрія Дмитровича — солдата

ЯКОВЕНКА Дмитра Валерійовича — лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

МЕЛЬНИКА Ярослава Ігоровича — капітана

РОМАНЬКА Віталія Олексійовича — підполковника

CЛЄСАРЕНКА Олександра Петровича — полковника медичної служби

СТАСЮКА Дмитра Сергійовича — лейтенанта

ХАНАСА Івана Васильовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНТОНЮКА Олександра Петровича — майора

БУРКОВСЬКОГО Сергія Вікторовича — підполковника

ГИЩУКА Богдана Васильовича — старшого солдата

ГОМІЛКА Сергія Петровича — штаб-сержанта

ДИЛЯ Валерія Олександровича — лейтенанта

ДМІТРОВА Сергія Анатолійовича — солдата

ДОКАНА Артема Сергійовича — капітана

ДОЛГИХ Івана Олеговича — капітан-лейтенанта

ЗЕЛІНСЬКОГО Сергія Валерійовича — штаб-сержанта

ІЛЬЄВА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

КАЛИНЮКА Юрія Миколайовича — старшого солдата

КОНДРАТЬЄВА Володимира Вадимовича — старшого лейтенанта

КРАВЧУКА Олександра Анатолійовича — штаб-сержанта

КУШНІРА Максима Сергійовича — солдата

КУШНІРА Миколу Івановича — полковника

ЛОМОВА Володимира Юрійовича — старшого лейтенанта

ЛОПАТКА Ярослава Вікторовича — старшого солдата

МАКАРОВИЧ Яну Олегівну — солдата

МАТЮЩЕНКА Олександра Васильовича — підполковника

МАХНІТСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — лейтенанта

ПРИСЯЖНЮКА Віктора Миколайовича — старшого солдата

ПРУДИУСА Руслана Владиславовича — штаб-сержанта

ПУГАЧА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта

РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — лейтенанта

САЛІЯ Вадима Вадимовича — старшого лейтенанта

СТЕЦЕНКА Антона Петровича — лейтенанта

ТКАЧУКА Олексія Васильовича — старшого лейтенанта

ТРЕМБОВЕЦЬКОГО Миколу Васильовича — старшого солдата

ФЕДОРЕНКА Андрія Михайловича — штаб-сержанта

ФЕДОРЯКУ Олександра Борисовича — старшого лейтенанта

ХОПТІЯ Олега Васильовича — підполковника

ЦАПЛЮКА Максима Івановича — старшого лейтенанта

ЧКАДУА Володимира Олександровича — солдата

ШВИДЮКА Романа Сергійовича — лейтенанта

ШЕПЕЛЄВА Владислава Анатолійовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ГОРОДИНСЬКОГО Олега Вікторовича — старшого солдата

ДЕМІНСЬКОГО Олександра Вікторовича — майстер-сержанта

ДУБОВИКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ЗАЙЦЯ Анатолія Миколайовича — головного сержанта

КИСЛЕНКА Віталія Васильовича — старшого солдата

КОРЖЕНКА Олега Володимировича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Валерія Петровича — головного сержанта

ЛАГНА Віталія Руслановича — старшого солдата

ЛЯПІНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта

ОВЧИННИКОВА Дмитра Олеговича — старшого солдата

ОМЕЛЬЧЕНКА Артура Сергійовича — солдата

ПОЛІЩУКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КРАВЧЕНКО Ларису Сергіївну — лейтенанта медичної служби

в Національній гвардії України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АМЕЛІНА Артема Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

АРСЕНОВИЧА Дмитра Антоновича (посмертно) — старшого солдата

ГЛЕМЕЙДУ Юрія Андрійовича — майстер-сержанта

ГОРБАЧА Єгора Артемовича — солдата

ГРЕБЕНЮКА Вячеслава Володимировича — капітана

ГРИЩЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДАЙНЕКУ Олексія Петровича (посмертно) — солдата

КИПЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

КОВТУНА Антона Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОСТИРКА Олександра Юрійовича (посмертно) — сержанта

КРИВОРУЧКА Тимура Юрійовича (посмертно) — солдата

ОЛЕКСІЄНКА Максима Сергійовича — сержанта

ПАРМЬОНОВА Валентина Костянтиновича (посмертно) — солдата

ПЕЧЕНЮКА Руслана Руслановича (посмертно) — солдата

ПЛИТНЬОВА Володимира Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ПОВШУКА Іллю Руслановича (посмертно) — старшого солдата

ПРИТУЛУ Максима Ігоровича — солдата

ПУГАЧА Федора Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

РУДЯ Андрія Петровича (посмертно) — службовця

СЕРГІЄНКА Дениса Сергійовича — солдата

СОЛОМКУ Євгенія Андрійовича (посмертно) — солдата

ТИМЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ХВОСТИКА Олексія Івановича (посмертно) — лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАДЖАКОВА Микиту Геннадійовича — молодшого сержанта

БЕЗДУГАНА Андрія Юрійовича — головного сержанта

БІЛАНА Олександра Олександровича — лейтенанта

БОРОДАВКА Віталія Олександровича — капітана

БУХАРІНОВА Віталія Володимировича — підполковника

ВЕСЕЛЯКА Івана Володимировича — сержанта

ГРИГОРА Сергія Володимировича — майора

ГРИГОРЕНКА Вадима Руслановича — старшого солдата

ГРИНЬОВА Олега Аліковича — старшого солдата

ДАЄВА Богдана Леонідовича — солдата

ЖУРАВЛЬОВА Вячеслава Миколайовича — лейтенанта

ЗАЛОЗНОГО Анатолія Петровича — капітана

ЗІНОВ’ЄВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ІВЧЕНКОВА Романа Васильовича — сержанта

КОВАЛЬЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

КОШЕЛЯ Олександра В’ячеславовича — солдата

КРАВЦЯ Дмитра Андрійовича — старшого лейтенанта

КРУТЛЕЯ Богдана Дмитровича — солдата

КУЗЬМЕНКА Богдана Костянтиновича — майора

ЛАНОВА Дмитра Сергійовича — солдата

ЛИТВИНЕНКА Сергія Валерійовича — майора

ЛОЦКІНА Євгена Ігоровича — молодшого сержанта

МАЗУРОВСЬКОГО Костянтина Олеговича — службовця

МАКОВОЗА Сергія Васильовича — солдата

МИНКУ Сергія Олександровича — майстер-сержанта

МОРОХАВЦЯ Володимира Миколайовича — капітана

ПАСЕВИЧА Владислава Андрійовича — молодшого сержанта

ПАСТУХА Олексія Віталійовича — сержанта

ПОБЕРЕЖНОГО Миколи Владиславовича — капітана

ПОНОМАРЕНКА Олега Вікторовича — солдата

ПРЯТКА Владислава Володимировича — солдата

РУДИЧА Дмитра Андрійовича — солдата

СВІСТУНА Дмитра Борисовича — солдата

СНАГОЩЕНКА Назарія Павловича — капітана

СТАХОВА Андрія Геннадійовича — солдата

ТКАЧЕНКА Владислава Юрійовича — солдата

ТВЕРДОХЛІБА Владислава Віталійовича — солдата

ХАРЧЕВНІКА Дмитра Володимировича — солдата

ШКУРПЕЛА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ШУРАЯ Юрія Володимировича — старшого лейтенанта

ЩЕРБАКОВА Раймонда Олександровича — солдата

ЯКИМОВИЧА Романа Олеговича — старшого солдата

ЯРОШЕВА Івана Валерійовича — солдата

в Національній поліції України

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БІЛАША Олександра Сергійовича (посмертно) — майора поліції

ВОЛОДІНА Володимира Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта поліції

ДЕМЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — капітана поліції

ЗВЯГІНЦЕВА Валентина Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

САМКОВА Валентина Володимировича (посмертно) — майора поліції

ФІЛОНЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

ХАРЧЕНКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

ЦИРУЛЬНИКА Віталія Віталійовича (посмертно) — капрала поліції

ЯЦИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — полковника поліції

в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВОЛИНЦЯ Олега Степановича — рятувальника

В’ЯЛОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту

ГРЕЧАНИКА Олексія Михайловича (посмертно) — рядового служби цивільного захисту

ГРИШУНА Романа Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

КОЗУБЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — капітана служби цивільного захисту

КОШОВОГО Руслана Володимировича (посмертно) — підполковника служби цивільного захисту

МАЛЬЦЕВА Дмитра Леонідовича — пожежного-рятувальника

МИКОЛЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту

МОСКАЛЕНКА Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту

РОГАЛЯ Сергія Борисовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

РУНАЄВУ Ларису Георгіївну — рятувальницю

САРБАША Юрія Микитовича (посмертно) — пожежного-водія

ТУРКІНА Євгена Петровича — полковника служби цивільного захисту

ФЕДОРЕНКА Сергія Олексійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЧИРКА Руслана Михайловича — прапорщика служби цивільного захисту

в Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСЕНКА Дмитра Миколайовича — майора

ПІВНЯ Артема Андрійовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БУРИМА Віталія Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ГОЛОВАНЯ Євгенія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

КУЧМЕНКА Єгора Андрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

СЕМІНЬКА Руслана Євгеновича (посмертно) — сержанта

СМІЛЯНА Олександра Васильовича (посмертно) — майстер-сержанта

СТЕЦЮКА Владислава В’ячеславовича (посмертно) — головного сержанта

ТКАЧУКА Володимир Олексійович (посмертно) — майстер-сержанта

ТКАЧА Дениса Вікторовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЧАЛОГО Віталія Володимировича (посмертно) – старшого сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГОРИЦЬКОГО Олександра Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта

ХОВРЕНКА Андрія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЧУБАНЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

в Управлінні державної охорони України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

РІЗНІЧЕНКА Олександра Григоровича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

СОРОКУ Андрія Віталійовича — штаб-сержанта

ЧАБАНЦЯ Максима Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ПРОРОЧЕНКА Івана Івановича — лейтенанта

ТКАЧЕНКА Владислава Андрійовича — штаб-сержанта.