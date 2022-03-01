Президент присвоїв звання Героя України 12 офіцерам ЗСУ, шістьом – посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 12 офіцерам ЗСУ, шістьом із них – посмертно.
Про це він заявив під час свого відеозвернення пізно ввечері в понеділок, 28 лютого.
Указ уже є вже на сайті президента.
“Я підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 нашим захисникам”, – сказав президент.
Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно посмертно:
ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу – підполковнику (посмертно).
Загинув, виводячи нашу авацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.
КОЛОМІЙЦЮ Дмитру Валерійовичу – майору (посмертно).
Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації, був збитий літаком ворога.
МАТУЛЯКУ Геннадію Васильовичу – підполковнику (посмертно).
Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.
МОВЧАНУ Віталію Анатолійовичу – лейтенанту (посмертно).
У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
ОКСАНЧЕНКУ Олександру Яковичу – полковнику (посмертно).
Знаменитий ас. Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.
РАДІОНОВУ Вячеславу Денисовичу – старшому лейтенанту (посмертно).
Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.
Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно також:
ГЕРУСУ Андрію Андрійовичу – старшому лейтенанту.
Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76,чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.
КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу – бригадному генералу.
Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не впустив людей в Харків з Луганської області.
КРУГЛОВУ Андрію Миколайовичу – підполковнику.
Вивів підрозділ ЗРК “Бук” з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.
МОСТОВОМУ Олександру Володимировичу – полковнику.
Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.
СОДОЛЮ Юрію Івановичу – генерал-лейтенанту.
В боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.
ХОРОШУНУ Едуарду Миколайовичу – полковнику медичної служби.
Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.
Нагадаємо, бригадний генерал Дмитро Красильников дав інтерв’ю “Новинарні” буквально за тиждень до великої війни: “Ми все одно переможемо”.
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