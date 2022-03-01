СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Президент присвоїв звання Героя України 12 офіцерам ЗСУ, шістьом – посмертно

Президент присвоїв звання Героя України 12 офіцерам ЗСУ, шістьом – посмертно

01/03/2022 00:04

 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 12 офіцерам ЗСУ, шістьом із них – посмертно.

Про це він заявив під час свого відеозвернення пізно ввечері в понеділок, 28 лютого.

Указ уже є вже на сайті президента.

“Я підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 нашим захисникам”, – сказав президент.

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно посмертно:

ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу – підполковнику (посмертно).
Загинув, виводячи нашу авацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.

КОЛОМІЙЦЮ Дмитру Валерійовичу – майору (посмертно).
Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації, був збитий літаком ворога.

МАТУЛЯКУ Геннадію Васильовичу – підполковнику (посмертно).
Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.

МОВЧАНУ Віталію Анатолійовичу – лейтенанту (посмертно).
У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

Олександр Оксанченко

ОКСАНЧЕНКУ Олександру Яковичу – полковнику (посмертно).
Знаменитий ас. Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

РАДІОНОВУ Вячеславу Денисовичу – старшому лейтенанту (посмертно).
Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно також:

ГЕРУСУ Андрію Андрійовичу – старшому лейтенанту.
Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76,чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

Дмитро Красильников під час інтерв’ю “Новинарні“. Фото: Настя Федченко

КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу – бригадному генералу.
Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не впустив людей в Харків з Луганської області.

КРУГЛОВУ Андрію Миколайовичу – підполковнику.
Вивів підрозділ ЗРК “Бук” з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.

МОСТОВОМУ Олександру Володимировичу – полковнику.
Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.

Командувач Морської піхоти ВМСУ Юрій Содоль під час інтерв’ю “Новинарні”, 2018 рік

СОДОЛЮ Юрію Івановичу – генерал-лейтенанту.
В боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.

ХОРОШУНУ Едуарду Миколайовичу – полковнику медичної служби.
Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

Нагадаємо, бригадний генерал Дмитро Красильников дав інтерв’ю “Новинарні” буквально за тиждень до великої війни: “Ми все одно переможемо”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 5 – 28.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 502
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський розпорядився встановити безвіз для добровольців Інтернаціонального легіону

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про безвізовий в’їзд в Україну іноземних добровольців, які стають до лав Інтернаціонального легіону оборони України. Як передає “Новинарня“, про це свідчить указ глави...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse