Зеленський розпорядився встановити безвіз для добровольців Інтернаціонального легіону

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про безвізовий в’їзд в Україну іноземних добровольців, які стають до лав Інтернаціонального легіону оборони України.

Як передає “Новинарня“, про це свідчить указ глави держави №82/2022 від 28 лютого “Про тимчасове запровадження безвізового режиму”. Він не охоплює росіян.

“У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляю:

1. Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення”, – сказано в документі.

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