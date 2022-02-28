У центрі Чернігова ворожа ракета влучила в житловий будинок. ВІДЕО

У багатоквартирний будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета.
Про це о 2:45 в понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в телеграмі.
Як повідомив речник ДСНС в області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За його словами, травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.
“Українська правда” зазначає, що ворожий обстріл Чернігова почався 28 лютого з другої ночі.
Російський снаряд влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55. Загорілися дві квартири на першому та другому поверсі.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 5 – 28.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!