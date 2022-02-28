У центрі Чернігова ворожа ракета влучила в житловий будинок. ВІДЕО

У багатоквартирний будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета.

Про це о 2:45 в понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в телеграмі.

Як повідомив речник ДСНС в області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За його словами, травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.

“Українська правда” зазначає, що ворожий обстріл Чернігова почався 28 лютого з другої ночі.

Російський снаряд влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55. Загорілися дві квартири на першому та другому поверсі.

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