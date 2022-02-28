Словаччина підтримує спецпроцедуру приєднання України до ЄС

Словаччина пропонує Євросоюзу створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги й відновитися після війни.

Про це в інтерв’ю Politico заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, повідомляє “Європейська правда”.

Глава уряду Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією території України та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.

Напередодні президент України Володимир Зеленський на тлі героїчної боротьби з російською агресією зробив публічну заяву з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва в Євросоюзі сприйняли серйозно.

“У четвер вранці ми прокинулися в новому світі”, – сказав Геґер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал.

“Вони борються за себе, вони борються за нас, вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу”, – сказав Геґер.

Прем’єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції до ЄС – “цілком новий шлях” для держави, яка пройшла через війну і “хоче стати частиною Європи”.

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