Угорщина закрила свою територію для транзиту зброї Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Новини Закарпаття

Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї від країн ЄС до України через свою територію.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у понеділок, 28 лютого.

“Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об’єктами ворожих військових дій, і… ми повинні забезпечити безпеку Угорщини… щоб ми не втягувалися в цю війну”, – сказав Сійярто після зустрічі з главою МЗС Косова Донікою Герваллою.

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